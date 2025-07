Tropeço frustra Carille, mas desempenho anima: "Melhor jogo até agora"

Fábio Carille durante entrevista pós jogo - Foto: Reprodução/TV Vitória

O Vitória flertou com o que seria uma grande virada de chave na temporada, mas viu a chance de vencer duas partidas seguidas escapar no apagar das luzes. Nesta noite de quarta-feira, 23, o Leão da Barra sofreu um gol no último giro do cronômetro e apenas empatou por 2 a 2 com o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro, em pleno Barradão.

Apesar da frustração pelos pontos perdidos nos acréscimos, o desempenho do time na partida válida pela rodada 16 agradou Fábio Carille. Em entrevista coletiva após o apito final, o técnico rubro-negro apontou este jogo como o melhor do Vitória desde a sua chegada.

A gente estava muito bem posicionado. Bola desvia e tira o Lucas, o gol acontece. Lateral nosso, a gente não ganha a segunda bola, não é escanteio. Coisas que acontecem. Quero parabenizar a garra, meu quarto jogo. Foi o melhor até agora. Trabalhamos bastante a bola. Quero agradecer aos torcedores e vai ser assim até 21 de dezembro. Fábio Carille - Técnico do Vitória

Assim como na derrota para o Internacional, Carille elogiou alguns aspectos da equipe apesar do tropeço. De acordo com o treinador, as movimentações ofensivas e do meio-campo o deixaram "muito satisfeito".

"Vocês vão me ver chateado pelo resultado, mas acredito muito, falei para a gente levantar a cabeça para mudar isso. Estamos fora da zona, apesar de que alguns times têm menos jogos que nós. Muitas coisas boas aconteceram. Nosso meio de campo movimentou bem, chegamos pelos lados, finalizamos bastante. Muitas coisas acontecendo na conversa, muito satisfeito. Claro que precisamos melhorar em outras", projetou.

Apesar da atuação elogiada por Carille, o grande destaque do Vitória no jogo foi Lucas Arcanjo. Segundo o aplicativo Sofascore, o goleiro de 26 anos fez sete defesas e teve a maior nota [8.1] entre atletas rubro-negros. O comandante, no entanto, valorizou a construção ofensiva da sua equipe.

"Todo técnico busca equilíbrio. Da mesma forma que sofremos mais finalizações foi o jogo que mais finalizamos. Temos que arriscar mais, estar melhor posicionado para arriscar mais. Isso só o dia a dia, a confiança, o trabalho vai garantir", pontuou.

Esquema tático

Com trabalho ainda em fase inicial, Fábio Carille segue idealizando o esquema tático ideal para o Vitória. Questionado sobre o impacto dos reforços na formação, o técnico rubro-negro voltou a mencionar a possibilidade de utilizar três zagueiros. Vale lembrar que o chileno Matías Sepúlveda desembarca em Salvador em breve, jogador que se destacou pela Universidad de Chile atuando como ala pela esquerda.

"Dos jogadores que estão chegando, estamos assistindo muitos jogos dos que eu não conheço no dia a dia, tirando o Romarinho. Entender as funções deles. Não sei se vai ser linha de quatro, linha de três. Passa pela minha cabeça uma linha com três zagueiros para ter Matheuzinho e Romarinho perto do nove. Já joguei assim. Fazer uma linha com três, ter dois alas e dois meias perto do nove. Claro que tenho que levar para o campo e ver como tudo isso funciona", finalizou.