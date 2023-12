“Vamos ganhar a Premier League” Diz Guardiola, técnico do Man. City | A TARDE

Durante entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 5, o técnico Pep Guardiola deixou a modéstia de lado e disse que o Manchester City será o campeão da edição 2023/2024 da Premier League. A declaração gerou uma grande repercussão e, caso, seja confirmada, dará a sua equipe o pentacampeonato inédito.

“Meu sentimento hoje é de que vamos ganhar a Premier League. Se jogarmos no nível que mostramos contra o Liverpool e o Tottenham, vamos ganhar de novo. As pessoas não acreditam depois de três empates, mas vamos fazer de novo, sabendo que não é fácil. Nenhum time conseguiu ainda (conquistar quatro títulos seguidos), por isso existe essa dificuldade.” Disse o técnico espanhol.

A equipe azul de Manchester somou 30 pontos e nove vitórias em 14 jogos disputados, sendo o 3° colocado da competição, atrás do líder Arsenal, com 33, e do Liverpool, com 31 pontos, na 2ª posição.

Entretanto, o time não vive um momento bom na competição, estando há três jogos seguidos somando empates, com Chelsea (4x4), Liverpool (1x1) e Tottenham (3×3), uma marca que Guardiola não está muito acostumado, visto que não ocorre há mais de duas temporadas.

Na temporada passada, os Citizens tiraram uma desvantagem de oito pontos, sendo campeão com duas rodadas de antecedência, além de também conquistarem a Copa da Inglaterra e a inédita Champions League.

O Manchester City entra em campo nesta quarta-feira, 6, pela 15ª rodada da Premier League contra o Aston Villa, às 17h15, no Villa Park. A possibilidade de assumir a liderança ainda nesta semana existe, mas desde que o Arsenal perca para o Luton Town e o Liverpool não ganhe do Sheffield United.