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PREVISÃO

Vidente crava volta de Vini Jr. ao futebol brasileir e cita fase com Virginia Fonseca

Robério de Ogum afirma que atacante vive momento delicado e projeta saída do Real Madrid

Redação
Por Redação
Vinicius Junior em partida pelo Real Madrid
Vinicius Junior em partida pelo Real Madrid - Foto: GONGORA/ NurPhoto via AFP

O futuro profissional do atacante Vini Jr. no Real Madrid voltou a ser tema de especulações fora das quatro linhas após uma declaração do médium Robério de Ogum. Segundo a interpretação espiritual relatada pelo vidente, o jogador brasileiro deixará o futebol europeu para retornar ao Brasil em 2027, em busca de uma nova etapa na carreira.

De acordo com a previsão do médium, o atleta atravessaria um momento de desgaste e desmotivação. Robério atribui esse cenário à sua leitura do plano espiritual, afirmando que o atacante estaria sob influência de energias negativas.

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"O momento do Vinicius Júnior é muito ruim. Ele está muito desmotivado. A carga espiritual sobre ele está muito pesada. Mas esse momento vai passar. Ele está na fase mais delicada e voltará para se reconectar à sua essência", contou Robério de Ogum, médium, ao relatar sua visão sobre o jogador.

Menção a período pessoal e Carnaval

Na mesma declaração, o vidente associou as supostas turbulências na trajetória do atacante ao período de sua relação com a influenciadora Virginia Fonseca, citando especificamente a repercussão da coroação dela como rainha de bateria no Carnaval do Rio de Janeiro.

Na visão pessoal do médium, a exposição pública do casal naquele momento teria atraído uma carga de negatividade que, segundo ele, refletiu no desempenho e na rotina do atleta.

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Comparação com Neymar e projeção para 2027

Apesar do diagnóstico pessimista sobre o momento atual, Robério de Ogum sustenta que a mudança de país funcionaria como um ponto de virada para a carreira do jogador. O vidente traçou um paralelo com o retorno de Neymar ao futebol brasileiro para ilustrar sua previsão.

Segundo ele, a volta ao país natal permitiria que Vini Jr. recuperasse a confiança e retomasse o protagonismo em campo ao longo de 2027. Vale ressaltar que, no âmbito esportivo oficial, não há qualquer confirmação ou negociação pública envolvendo a saída do atacante da Europa neste período.

Médium Robério de Ogum prevê saída de Vini Jr. do Real Madrid
Médium Robério de Ogum prevê saída de Vini Jr. do Real Madrid - Foto: Divulgação
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Futebol real madrid vini jr

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