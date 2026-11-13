Vidente crava volta de Vini Jr. ao futebol brasileir e cita fase com Virginia Fonseca

O futuro profissional do atacante Vini Jr. no Real Madrid voltou a ser tema de especulações fora das quatro linhas após uma declaração do médium Robério de Ogum. Segundo a interpretação espiritual relatada pelo vidente, o jogador brasileiro deixará o futebol europeu para retornar ao Brasil em 2027, em busca de uma nova etapa na carreira.

De acordo com a previsão do médium, o atleta atravessaria um momento de desgaste e desmotivação. Robério atribui esse cenário à sua leitura do plano espiritual, afirmando que o atacante estaria sob influência de energias negativas.

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"O momento do Vinicius Júnior é muito ruim. Ele está muito desmotivado. A carga espiritual sobre ele está muito pesada. Mas esse momento vai passar. Ele está na fase mais delicada e voltará para se reconectar à sua essência", contou Robério de Ogum, médium, ao relatar sua visão sobre o jogador.

Menção a período pessoal e Carnaval

Na mesma declaração, o vidente associou as supostas turbulências na trajetória do atacante ao período de sua relação com a influenciadora Virginia Fonseca, citando especificamente a repercussão da coroação dela como rainha de bateria no Carnaval do Rio de Janeiro.

Na visão pessoal do médium, a exposição pública do casal naquele momento teria atraído uma carga de negatividade que, segundo ele, refletiu no desempenho e na rotina do atleta.

Comparação com Neymar e projeção para 2027

Apesar do diagnóstico pessimista sobre o momento atual, Robério de Ogum sustenta que a mudança de país funcionaria como um ponto de virada para a carreira do jogador. O vidente traçou um paralelo com o retorno de Neymar ao futebol brasileiro para ilustrar sua previsão.

Segundo ele, a volta ao país natal permitiria que Vini Jr. recuperasse a confiança e retomasse o protagonismo em campo ao longo de 2027. Vale ressaltar que, no âmbito esportivo oficial, não há qualquer confirmação ou negociação pública envolvendo a saída do atacante da Europa neste período.