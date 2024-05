Vitória do Arsenal coloca equipe londrina de volta à liderança | A TARDE

O Arsenal venceu neste sábado por 2 a 0 em sua visita ao Wolverhampton e assumiu a liderança da Premier League ao ultrapassar o Manchester City, que tem um jogo a menos por ter disputado, e vencido, a semifinal da Copa da Inglaterra neste fim de semana contra o Chelsea (1-0).

Depois de ter sido eliminado, na quarta-feira, nas quartas de final da Liga dos Campeões, o time comandado pelo técnico espanhol Mikel Arteta conquistou valiosos três pontos nesta 33ª rodada do campeonato inglês.

Os 'Gunners' conquistaram a vitória graças a um gol quase no intervalo do belga Leandro Trossard (45') e outro do norueguês Martin Odegaard no segundo tempo, nos acréscimos (90'+5).

Com esta vitória, o Arsenal tem agora 74 pontos e ultrapassa o Manchester City (73, mas com um jogo a menos) e o Liverpool (71), que enfrenta no domingo o Fulham e pode se tornar co-líder se vencer.

O Arsenal quebra uma sequência de maus resultados após três jogos sem vitória, dois dos quais significaram a eliminação na Liga dos Campeões diante do Bayern de Munique (2-2 na ida e 1-0 na volta).

"Foi uma semana difícil para nós, (...) muito difícil em termos emocionais, mas tínhamos que continuar", disse o capitão Odegaard após o jogo deste sábado.

Arteta fez apenas três alterações no time que jogou em Munique e os seus jogadores responderam com um jogo pragmático, sólido na defesa e eficaz na finalização no ataque.

Trossard, que marcou nove gols nesta Premier League, foi decisivo ao abrir o placar pouco antes do intervalo, com um chute em que a bola bateu na trave antes de entrar.

Quando parecia que o Arsenal ia conseguir uma vitória apertada, Odegaard aumentou quase sem ângulo com um toque cirúrgico mandando a bola entre a trave esquerda e o goleiro para o fundo da rede.

Esta vitória permite que os 'Gunners' continuem sonhando com o título da Premier League, que seria o seu primeiro desde 2004.