Vitória segue sem vencer jogos com um homem a mais em 2025

Com a bola dominada, Osvaldo é cercado por cruzeirenses - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Durante o duelo com o Cruzeiro, nesta última quinta-feira, 12, o Vitória voltou a jogar com um homem a mais que seu adversário. Assim como nas outras quatro oportunidades que isso aconteceu, o Leão da Barra não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e tropeçou, dessa vez com um empate por 0 a 0.

Além dessa partida contra o time mineiro, o Vitória se viu em um 11 x 10 duas vezes contra o Bahia e mais duas diante do Universidad Católica. Foram duas derrotas e dois empates nestes jogos, sendo que este recorte inclui a eliminação na Copa Sul-Americana e a perda do título do Campeonato Baiano.

Nos dois primeiros jogos com um jogador a mais, o Vitória passou boa parte dos minutos com igualdade numérica. Já nos dois confrontos seguintes, jogou a maior parte do tempo contra 10 atletas adversários, por mais de 70 minutos em ambas as oportunidades.

Já nesta última partida, o Rubro-Negro jogou durante todo o segundo tempo em vantagem numérica diante do Cruzeiro. No entanto, foi muito atrapalhado pela forte chuva que castigou o gramado do Barradão e impedia a bola de rolar com fluidez.

Questionado sobre o assunto após o apito final, o técnico Thiago Carpini ressaltou que as más condições do campo impossibilitaram que seu time pudesse aproveitar a expulsão do meia cruzeirense Eduardo.

Sobre o que passou, já falamos quando aconteceu. Então não vou falar de Bahia e Universidad Católica, passou, fomos eliminados, perdemos o títulos, águas passadas. Sobre hoje, pouco foi produtivo ter um jogador a mais. Não teve controle de jogo, não teve volume, foi um jogo de disputa. Hoje foi impraticável, não tem como fazer nenhuma avaliação nesse sentido. Thiago Carpini - Técnico do Vitória

Partidas em que o Vitória teve um homem a mais na temporada:

Vitória 1 x 1 Bahia - Campeonato Baiano - um a mais desde os 48' do segundo tempo

Vitória 1 x 1 Universidad Católica - Copa Sul-Americana - um a mais desde os 19' do segundo tempo

Bahia 2 x 1 Vitória - Campeonato Brasileiro - um a mais entre os 5' do primeiro tempo e os 26' do segundo

Universidad Católica 1 x 0 Vitória - Copa Sul-Americana - um a mais desde os 15' do primeiro tempo

Vitória 0 x 0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - um a mais desde os 44' do primeiro tempo

O outro lado da moeda

Apesar de não ter vencido os jogos que atuou com um homem a mais, o Vitória foi pela contramão e derrotou o Vasco da Gama quando teve Matheuzinho expulso logo no primeiro tempo.

Mesmo jogando por 67 minutos em desvantagem numérica, o Leão da Barra conseguiu uma virada épica no Barradão. Renato Kayzer marcou dois gols e foi o grande destaque da vitória rubro-negra.

Renato Kayzer marcou dois gols e foi o grande destaque da vitória rubro-negra contra o Vasco | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Agora, o Vitória e todos os times da Série A não participantes do Mundial de Clubes iniciam uma pausa no calendário. O Rubro-Negro volta a campo apenas em julho, tendo como próximos compromissos o Confiança, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, e o Internacional, pela rodada 13 do Brasileirão, ambos sem data definida.