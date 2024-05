Vôlei de Praia: André e George se garantem nos Jogos de Paris | A TARDE

O capixaba André Stein e o paraibano George Wanderley garantiram nesta quarta-feira (1) a classificação para a disputa do torneio de vôlei de praia da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França). A vaga, conquistada pela dupla brasileira que tem a melhor colocação no ranking mundial da modalidade, foi confirmada após Pedro Solberg e Guto decidirem não disputar a etapa do Elite 16 do Circuito Mundial em Brasília.

Após uma ótima campanha nas etapas do Circuito Mundial que contaram pontos para a corrida olímpica (com a conquista de duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze), os brasileiros garantiram o passaporte para participarem da primeira Olimpíada de suas vidas.

Além de André Stein e de George Wanderley, a equipe do Brasil de vôlei de praia já conta com a classificação para Paris da dupla formada por Duda e por Ana Patrícia e pelo duo Bárbara Seixas e Carol Solberg.

Vagas no badminton

Outra modalidade na qual o Brasil garantiu atletas nos Jogos de Paris foi o badminton. As vagas foram garantidas por Ygor Coelho, no individual masculino, e por Juliana Viana, no individual feminino.

As vagas foram confirmadas quando o ranking mundial da modalidade foi fechado, na última terça-feira (30), com os dois brasileiros presentes na zona de classificação.