A Bahia dos cliques: como a evolução de A TARDE acompanha os leitores

O digital chegou para revolucionar a maneira como a informação é recebida pelos leitores. O que em 1912 era papel exclusivo do jornal impresso, com as capas que apresentavam as notícias mais importantes e pautavam as conversas do dia, hoje ganha alcance e repercussão com portal de notícias online, onde o leitor é quem decide o que é importante para ele.

E não é só o usuário quem se beneficia com a nova maneira de comunicação. Os dados digitais também ajudam os jornalistas a compreender quais temas despertam maior interesse e como a população consome informação.

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Celebrando 114 anos de história, o A TARDE passou a alcançar diferentes públicos e plataformas com o núcleo digital. Estamos presentes no portal, Instagram, TikTok e YouTube, Facebook e X (antigo Twitter), a apenas um clique de distância de quem realmente faz a notícia acontecer.

Presença do A TARDE no digital, com registros do portal, instagram e canal do youtube - Foto: Reprodução

Head do Núcleo Digital, Rafael Sena destaca a evolução do Grupo A TARDE em novas plataformas. “Avançamos de forma consistente no ambiente digital, ampliando nossa presença, inovando na forma de produzir e distribuir conteúdo e nos conectando com novas audiências, sem abrir mão dos valores que fazem parte da identidade centenária do grupo”, diz.

Avanços no digital

A cada ano, o grupo tem investido em novos produtos digitais. Entre as novidades está o novo layout do portal A TARDE, mais moderno e simplificado, que facilita a leitura e o acesso tanto aos conteúdos recentes quanto aos antigos, sem perder a identidade do veículo.

Layout do portal A TARDE - Foto: Reprodução

Com 30 anos de existência, o portal também conta com páginas especiais dedicadas ao Carnaval, à Copa do Mundo e às eleições, reunindo informações sobre alguns dos principais acontecimentos da Bahia e do Brasil. As coberturas são realizadas de forma integrada entre o portal e as redes sociais.

Outra novidade é a plataforma interativa de jogos gratuitos, que resgata passatempos clássicos, como palavras cruzadas, caça-palavras e sudoku, presentes também na tradição do jornal impresso. Agora, as atividades ganham espaço no ambiente digital, oferecendo aos leitores uma opção de entretenimento em meio ao fluxo constante de informações.



Entre as marcas que o A TARDE construiu ao longo de 114 anos, o Cineinsite ocupa um lugar à parte neste processo. Nascido em 1996 como um link no Caderno 2 que levava a programação dos cinemas para a internet, o canal ganhou corpo como Cinema On Line e, em abril de 2000, assumiu o nome e o formato que o público conhece até hoje. Dois anos depois, conquistou o Top Web ADVB-BA nas categorias Entretenimento e Grand Prix de melhor página. Ao longo das décadas, formou um acervo com mais de 15 mil filmes catalogados, virou objeto de estudo na UFBA e ajudou a popularizar em Salvador as cabines de imprensa, a partir do compromisso com críticas no dia da estreia.

Essa tradição se reflete nos números atuais. Hoje o Cineinsite é um dos canais mais acessados da plataforma A TARDE e, de janeiro a setembro de 2026, seu conteúdo somou mais de 5 milhões de page views, com crescimento forte nos últimos meses. É o único espaço a reunir a programação de todas as salas de cinema da capital baiana, ao lado de notícias, críticas e cobertura do audiovisual local e nacional. O próximo passo é dar ao canal identidade própria, com um site mais moderno e totalmente voltado ao cinema, previsto para ir ao ar até o fim do ano.

Além dos textos, o A TARDE conta com uma equipe audiovisual responsável pelas transmissões ao vivo durante eventos como Carnaval, São João e Eleições, exibidas no canal do Youtube A TARDE Play. Juntas, as lives somam 800 mil visualizações.

Números da transmissão das eleições no A TARDE Play - Foto: Reprodução | Youtube

Números que contam histórias

Esse crescimento é refletido diretamente nos números de acessos do portal. De janeiro até setembro de 2026, o portal já conquistou mais de 50,12 milhões de visualizações de página, as chamadas page views, com crescimento expressivo e quebra de recordes a cada mês. O número já ultrapassa mais da metade da conquista de 2025, quando o portal teve quase 64 milhões de visualizações.

Nas redes sociais, o cenário não é diferente. Publicações têm alcançado números expressivos no perfil oficial do A TARDE, que já conta com 720 mil seguidores. Dentre os 10 posts mais engajados do ano até agora estão coberturas de forte apelo emocional e curiosidade pública: a repercussão de flagrantes inusitados de rua, avanços da ciência no tratamento de lesões medulares, prisões por golpes em encontros amorosos, dados censitários sobre relacionamentos, denúncias de violência em operações policiais e casos médicos e de famosos.

Juntos, esses conteúdos provaram a força do engajamento multiplataforma. Sozinhos, as 10 publicações mais engajadas do ano somam expressivos 2,58 milhões de curtidas, 101,8 mil comentários e mais de 111 mil republicações, totalizando quase 2,8 milhões de interações registradas.

Já no A TARDE Play o vídeos mais engajados do ano são os que contam parte da história de Salvador, como “O passado sombrio do Campo da Pólvora”, “A verdadeira história do Dique do Tororó” e “O caminho da morte de Salvador”, que juntos somam mais de 338 mil visualizações.

Outro marco no ambiente digital foi a cobertura especial das Eleições de 2026. Entre os dias 2 e 4 de outubro, período que compreendeu o primeiro turno, o A TARDE alcançou 12.469.806 visualizações, somando os acessos ao portal e às redes sociais e reforçando sua presença entre os principais veículos multiplataforma do Norte e Nordeste.

Durante a transmissão ao vivo da apuração pelo YouTube, a audiência atingiu um pico de 4 mil contas simultâneas, levando o A TARDE à liderança entre as lives de acompanhamento dos resultados eleitorais.

O que os leitores estão buscando?

Com uma variedade de temas disponíveis diariamente, os leitores do A TARDE costumam se interessar por assuntos variados, porém as matérias que informam sobre algum serviço se destacam entre as outras.

De acordo com dados internos, as matérias mais lidas de 2026 foram:

As editorias mais acessadas são Esportes, Brasil, Cineinsite, Política e Economia, mostrando o interesse variado do público que acompanha diariamente os conteúdos do portal.

Com 114 anos de história, o grupo A TARDE segue perpetuando seu legado centenário para os que se foram e os que vem chegando, garantindo informação de qualidade para os baianos e brasileiros.