Os shows de Guns N' Roses e Maroon 5 e a confirmação da apresentação de Shakira, marcada para 6 de janeiro de 2027, sinalizam um novo momento para o mercado de grandes espetáculos em Salvador. Em menos de um ano, a Arena Acelen Fonte Nova terá recebido três atrações internacionais de grande porte, cenário considerado inédito por Alexandre Gonzaga, presidente do empreendimento, que projeta ampliar ainda mais a presença de artistas estrangeiros na capital baiana. Para o show da cantora colombiana, a capacidade máxima da Arena será de 53 mil pessoas.

Desde a reinauguração, a Arena já recebeu apresentações internacionais de Elton John, Paul McCartney, Hanson, Roger Waters, David Guetta, A-ha, Guns N' Roses e Maroon 5. Somados, esses shows reuniram um público de mais de 236 mil pessoas.

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Apesar dos resultados positivos, Salvador ainda enfrenta obstáculos para se consolidar na rota das grandes turnês mundiais. A concentração de apresentações no Sul e Sudeste do país, os custos logísticos e a disponibilidade de patrocínios estão entre os fatores que influenciam as decisões das produtoras.

Gonzaga chegou à Fonte Nova depois de construir carreira na Arena Pernambuco, concessionária responsável pela construção, operação e manutenção do estádio pernambucano da Copa de 2014, estruturada como Parceria Público-Privada (PPP) com o governo do estado. Foram quatro anos de experiência na condução das estratégias operacionais do negócio, na modelagem econômico-financeira e na estruturação de financiamentos do tipo project finance com instituições financeiras públicas e privadas.

Na Bahia, foi chamado para gerir a Arena, também uma PPP com o Estado, na modalidade de concessão administrativa, que inclui a reconstrução e a gestão da operação e manutenção do equipamento.

Em entrevista ao A TARDE, Gonzaga revela os bastidores das negociações, detalha o processo de transformação de um estádio de futebol em palco para grandes espetáculos e aponta caminhos para fortalecer o turismo musical na capital baiana. Ele também adianta que a Arena está em tratativas e sondagens para novas apresentações internacionais e tem a ambição de receber grandes nomes do heavy metal.

Apesar de Salvador estar recebendo grandes shows internacionais, ainda percebemos uma concentração dessas apresentações no eixo Rio-São Paulo. Por que isso acontece?

Na verdade, existem algumas particularidades. A Fonte Nova este ano já recebeu dois shows internacionais e a gente recebe o terceiro show internacional agora, que é Shakira. Em menos de um ano, a gente realizar três shows internacionais, isso é inédito para a nossa cidade. A gente já fez grandes eventos internacionais aqui, como Paul McCartney, Roger Waters, Elton John, Guns N' Roses, Maroon 5, agora Shakira, dentre outros. Então, quais são essas particularidades?

Primeiro, rota. A rota é uma coisa importante quando esses shows são definidos. Eles priorizam Sudeste e Sul porque depois eles vão para a América do Sul, Argentina, Chile. Então, isso tem horas que atrapalha essa vinda para o Nordeste. Outro, a logística.

A logística é mais cara, de equipamentos, de passagens aéreas, de tudo, mas isso é uma coisa também que esses grandes players de shows internacionais avaliam. Eu acho que a dificuldade não é o artista vir, é esses players escolherem as cidades avaliando muito o custo: poder aquisitivo da cidade, patrocínio, o custo de logística. Isso tudo influencia.

Sem dúvida nenhuma, em alguns casos existe a preferência do artista. Existe o artista que quer ir para a Bahia, quer vir para o Nordeste, quer conhecer. Tem outros que preferem centralizar lá no Sudeste porque descansam mais. O nosso Brasil é muito continental e muito grande. Então, você fazer show em Porto Alegre e depois vir para Salvador exige uma logística grande.

Histórico de shows internacionais desde a reinauguração da Arena (fora Shakira): Elton John, Paul McCartney, Hanson, Roger Waters, David Guetta, A-ha, Guns N' Roses e Maroon 5

Salvador disputa espaço com outras capitais nordestinas, como Fortaleza e Recife. Quais são as nossas vantagens nessa disputa?

Eu acho que Salvador é um grande hub de entretenimento. É uma cidade que já tem no seu DNA a prestação de serviço e as belezas naturais. Sem dúvida nenhuma, concorremos com Recife e Fortaleza, mas eu acho que, pela nossa experiência, a gente tem tido muito bons resultados com esses shows internacionais aqui.

Por isso, começamos a despertar nesses players esses eventos internacionais, e é uma luta para nós aqui trazer esses eventos. Salvador tem tudo, é a cidade da alegria. No show do Paul McCartney, a gente colocou 53 mil pessoas aqui, sendo 20% a 30% formados por turistas que preferiram vir a Salvador a assistir aos shows em São Paulo ou no Rio.

Que impacto o sucesso comercial dos shows de Guns N' Roses e Maroon 5 teve na percepção das produtoras sobre Salvador?

Sem dúvida nenhuma, teve um impacto bastante positivo. Praticamente, existem cinco grandes produtoras que realizam esses shows internacionais: Live Nation, Move, T4F, 30e e Mercury. O Guns N' Roses veio pela Mercury, o Maroon 5 veio pela Live Nation e a Shakira está vindo por uma outra produtora nova, uma produtora argentina chamada Fênix. Então, já estamos abrindo espaço para outros organizadores. Todos esses shows deram visibilidade para que novas produtoras se interessem por Salvador.

Alexandre Gonzaga, presidente da Arena Fonte Nova - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Público oficial de cada apresentação: ao todo, mais de 236 mil pessoas em shows internacionais

Qual foi o retorno das equipes internacionais sobre a experiência de realizar shows em Salvador?

Foi bastante elogiada toda a nossa parte de gestão e operação. Nós temos 13 anos de operação da Arena, então a expertise da equipe e a curva de aprendizado são cada vez melhores. Damos todo o apoio necessário aos produtores locais e internacionais. As opiniões são muito positivas e eles gostam muito de realizar shows na Arena Fonte Nova pela localização. Já temos grandes shows agendados para o próximo ano.

Algumas partes são sigilosas por contratos não assinados e porque participamos de bids com cerca de seis produtoras. O sigilo é total até a assinatura. Realizar shows na Arena Fonte Nova é tudo o que eles querem, até porque São Paulo enfrenta problemas de espaço e exclusividade de arenas.

O mercado busca a diversificação no Nordeste e Salvador se consolida como a principal capital da região para esses eventos, com uma estrutura que não deve nada a nenhuma arena internacional.

Como começa a negociação para trazer um artista internacional para Salvador e quanto tempo dura esse processo?

Uma sondagem para show internacional desse porte começa com cerca de um ano de antecedência. Inicialmente, verificamos a disponibilidade de datas no calendário, conciliando com os jogos de futebol da CBF e Sul-Americana. As produtoras participam de bids internacionais e, após vencerem a disputa pela turnê, definem o artista. Já temos sondagens, inclusive, para shows de rock pesado projetados para 2028.

Número de negociações em andamento para 2027: 9 shows, incluindo grandes turnês

Como foram as negociações para trazer Shakira a Salvador? Por que o anúncio oficial do show ocorreu tão próximo da apresentação?

A negociação durou cerca de sete meses. Reservamos a data e ajustamos a programação. A confirmação oficial veio recentemente. Ela fará shows em quatro cidades brasileiras, Camboriú, Cariacica, Fortaleza e Salvador, com Salvador sendo um dos focos principais. A vocação da cidade como terra dos ritmos e a infraestrutura da Fonte Nova foram determinantes.

A demora no anúncio deveu-se aos prazos de fechamento do bid internacional e alinhamento do itinerário da turnê, embora a data em Salvador já estivesse reservada há meses.

Houve uma disputa com outras capitais brasileiras para receber a cantora?

Sim, houve disputa entre várias capitais. Salvador destacou-se pela localização geográfica, malha hoteleira, aeroporto e relevância cultural durante o verão. Eu soube que Salvador foi a cidade que mais teve reservas no planejamento lá de vendas

Então, a expectativa é que a gente tenha um soldout aí rápido nesse show e quem sabe, né, tentar fazer um segundo show. Vai que vende tudo e a gente faz uma provocação. Não tem nada certo, mas vamos ver. Eu acho que Salvador tem tudo para brilhar e esgotar rápido esse show.

Com a sua experiência, sai mais caro realizar um show internacional em Salvador do que no Sul e Sudeste?

Realizar o show em Salvador é mais caro para a produtora devido ao frete logístico de equipamentos vindos do Sudeste e Sul. As produtoras avaliam o poder aquisitivo e praticam preços adequados. Na Fonte Nova, oferecemos ingressos democráticos, de R$ 295 a mais de R$ 1 mil no show da Shakira.

Como acontece a transformação da Arena Fonte Nova de um estádio de futebol em um palco para grandes espetáculos?

A nossa Arena foi projetada, inclusive reza no nosso contrato de concessão, para ser multiuso. Além de futebol, realizamos grandes eventos musicais e corporativos. Eu costumo brincar que já fizemos desde leilão de cavalo até a celebração da missa de Irmã Dulce. A nossa equipe atua desde 2013 nesses desafios e acumulou 13 anos de operação.

No show do Paul McCartney, por exemplo, o show foi na quinta-feira e, no sábado, já tivemos jogo de futebol. Cobrimos o campo todo com EasyFlor, montamos palco, som, iluminação e torres de delay. No show do Roger Waters, a sonorização foi impressionante, simulando o som de um helicóptero descendo na Arena com extrema fidelidade.

Existe um tempo determinado para a montagem e desmontagem dessas estruturas?

Não tem tempo fixo. A nossa grande facilidade é montar o palco na Praça Sul, a ferradura, o que permite montar e desmontar mantendo jogos de futebol. Quando terminou o show do Paul na quinta à noite, na sexta já se desmontava o palco sem atrapalhar o jogo de sábado. Em arenas como o Allianz Parque, eles desenvolveram uma estrutura fixa de palco que desce em grid e agiliza a montagem.

Qual foi o show mais desafiador em relação a esse tipo de montagem e desmontagem aqui na Arena Fonte Nova?

O show do Roger Waters foi emblemático pelo telão de LED de ponta a ponta na Praça Sul e pela sonorização perimetral em toda a arena. O show do Luan Santana recente também foi desafiador por conta da quantidade gigante de equipamentos e estrutura imensa de LED.

Uma estrutura como a do Allianz Parque seria uma possibilidade para a Fonte Nova?

Existe essa possibilidade. Já conversamos com eles, principalmente com o viés de atrair grandes players internacionais ao reduzir custos logísticos de frete de equipamentos de iluminação e estrutura. Está no nosso radar e faremos visitas técnicas para avaliar a viabilidade de engenharia na cobertura e fixação.

A Arena Fonte Nova aluga o espaço para as produtoras ou também participa como sócia dos eventos?

Na maioria das vezes, realizamos a locação do espaço e o risco financeiro fica com a produtora. Em projetos específicos, como Afropunk/Arà, participamos como sócios e parceiros desde o bid, definindo o ponto de equilíbrio, o break-even.

Um show precisa esgotar os ingressos para ser lucrativo?

Para a Arena, na locação simples, não é necessário esgotar ingressos. Para a produtora, o ponto de equilíbrio envolve bilheteria e patrocínios de marcas e cartões para garantir rentabilidade.

Existe algum estudo sobre o impacto econômico dos grandes shows na capital baiana?

Fizemos um estudo em 2017/2018 com o Instituto Miguel Calmon, focado na hotelaria. Sinto falta de um estudo consolidado englobando hotelaria, bares, restaurantes e aeroporto para medir a geração de empregos diretos e indiretos. No estudo da Arena, futebol e eventos juntos, estimamos um impacto de R$ 948 milhões gerados em receitas. Queremos criar um modelo junto ao trade turístico para ter dados consolidados que fortaleçam as negociações.

Existe uma resistência dos contratantes em trazer grandes shows de rock e pop internacional para Salvador?

Não sinto resistência com pop nem com rock. A ausência de algumas turnês se deve a questões logísticas de itinerário, em que bandas como o Metallica priorizam rotas diretas entre o Sudeste e Sul e outros países da América do Sul. Quando anunciamos atrações, os fãs de rock pedem muito Metallica e Iron Maiden em nossas redes.

Quantas negociações para shows internacionais estão em andamento para os próximos anos?

Estamos em negociação e sondagem para mais de cinco a seis shows internacionais nos próximos anos. Realizar três shows internacionais em menos de um ano foi histórico, e queremos ampliar esse número para movimentar o turismo, hotelaria e comércio. De 25% a 35% do público é de turistas.

Quais outros gêneros musicais vocês pretendem buscar nessas negociações?

Queremos trazer um show de rock mais pesado, heavy metal. O show do Guns N' Roses provou que Salvador possui um público roqueiro muito forte e engajado, e nosso objetivo é realizar um grande evento desse gênero na Fonte Nova.

Já houve algum artista internacional que esteve muito perto de fechar um show em Salvador, mas a apresentação acabou não acontecendo?

Sim. O cantor Jack Johnson demonstrou muito interesse em vir a Salvador pelo estilo de vida praiano, mas, no final, optou por fazer Rio, São Paulo e Florianópolis. Também estivemos em tratativas com o Coldplay em um ano em que a banda acabou cancelando a turnê.

A Arena Fonte Nova teria estrutura para receber grandes produções internacionais de artistas como Beyoncé e Taylor Swift?

Todos eles, sem dúvida nenhuma. O equipamento é moderno e equivalente a qualquer arena internacional. Monitoramos turnês internacionais, como a de Bruno Mars, para atraí-las para Salvador. Meu objetivo é realizar, no mínimo, quatro grandes shows internacionais por ano.

Hoje, qual seria o artista dos seus sonhos para trazer para a Fonte Nova?