POLÍCIA
POLÍCIA

Japinha do CV: jovem reaparece nas redes com moto avaliada em R$ 30 mil

Maria Eduarda, que ganhou fama após ser confundida com a “Japinha do CV”, voltou às redes sociais

Luan Julião

Por Luan Julião

24/11/2025 - 20:25 h | Atualizada em 24/11/2025 - 20:44
Japinha do CV: jovem reaparece nas redes com moto avaliada em R$ 30 mil
Suposta “Japinha do CV” reaparece e ostenta moto nova de R$ 30 mil -

A jovem Maria Eduarda, também conhecida como Penélope, e que teve sua imagem vinculada à personagem conhecida como “Japinha do CV” durante os desdobramentos da Operação Contenção, ação que ocorreu no Rio de Janeiro em outubro e teve como alvo principal localidades consideradas quartéis-generais do Comando Vermelho (CV), como o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha, voltou aos holofotes nesta semana.

Depois de toda a repercussão, Maria Eduarda reapareceu nas redes sociais nesta segunda-feira exibindo sua nova conquista: uma moto 0 km. A Honda ADV, scooter de perfil mais alto, é avaliada em cerca de R$ 30 mil.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por @penelope_ph77

A publicação já acumula cerca de 90 mil curtidas. Nos comentários, muitos seguidores fazem alusão a supostos jogos de azar online que ela estaria divulgando. “Eu que ajudei, perdendo dinheiro nas plataformas”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Com o dinheiro dos golpes do tigrinho fica fácil, né, amiga? kkk”.

Há também quem associe o dinheiro à suposta relação com o crime organizado. Entre as reações, estão frases como: “Eu quero entrar pro crime também” e “Nunca foi sorte, sempre foi o tráfico”.

A confusão envolvendo a identidade de Maria Eduarda ganhou força após páginas de fofoca e perfis sensacionalistas divulgarem que a chamada “Japinha do CV” teria morrido durante a operação. Para quem não acompanhou o caso, a suposta morte da figura alimentou a busca incessante dos usuários nas redes, que tentavam descobrir o paradeiro da jovem, mesmo sem saber ao certo de quem se tratava.

Foi nesse contexto que internautas localizaram um perfil no Instagram acreditando ser dela e passaram a segui-lo em massa. O número já ultrapassa 600 mil seguidores. Em seguida, vídeos começaram a ser publicados, incluindo um em que Maria Eduarda aparece dançando ao lado de um homem identificado como Nathan Nael.

Quando circularam as primeiras notícias da suposta morte, fotos de Maria Eduarda foram usadas pela internet como se fossem da “Japinha”.

Para encerrar a onda de especulações, Maria Eduarda publicou um vídeo em seu Instagram no dia 11 de novembro, afirmando estar viva e negando qualquer ligação com a figura criada pela internet e pela mídia. No vídeo, disse:

“Tenho minha vida, minha história. Tem coisas da minha vida que eu prefiro deixar no passado. E… Não levo mais pra minha vida hoje em dia. Não faço parte. Quero que deixe no passado. E é isso”.

Outra mulher, identificada anteriormente como suposta “Japinha” — aquela que tem uma tatuagem de flor no ombro — também gravou um vídeo dias antes, dizendo que estava viva e que havia deixado o crime para se dedicar à gravidez.

x