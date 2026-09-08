Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

André Mendonça determina soltura de suspeitos de desvios no INSS

Ministro do Supremo Tribunal Federal flexibilizou medidas contra alvos da Operação Sem Desconto

Gustavo Nascimento
Por
André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Gustavo Moreno | STF
Eleições 2026

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira, 8, a flexibilização das medidas contra alvos da Operação Sem Desconto, que investiga descontos indevidos no INSS. A decisão inclui a revogação de prisões.

As decisões foram dadas em meio a discussões feitas, nos bastidores, pelo presidente da corte, Luiz Edson Fachin, para repensar as relatorias dos casos INSS e Master e conter a crise entre Mendonça e Alexandre de Moraes. A informação é da Folha de S.Paulo.

André Mendonça determinou a soltura do ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que estava preso preventivamente e passará a usar tornozeleira eletrônica, de forma que ele ainda estará proibido de ter contato com demais envolvidos no caso e de deixar o país.

“Os riscos remanescentes podem ser adequadamente enfrentados por medidas menos sacrificantes do que a prisão preventiva. As cautelares ora impostas são suficientes, na fase atual da investigação, para prevenir e repelir eventual prática ilícita relacionada aos fatos apurados na Operação Sem Desconto, sem necessidade de manutenção da restrição absoluta da liberdade ambulatorial”, disse o ministro.

Outras decisões

No geral, o relator reduziu um grau de cada medida imposta, sob o entendimento de que os envolvidos estão fora dos cargos e as provas do caso já foram coletadas.

Thaisa Hoffmann Jonasso, mulher de Virgílio, também teve a prisão revogada. Ela estava em regime domiciliar por ter filha com menos de 12 anos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CRISE INSTITUCIONAL

Fachin dá prazo para Mendonça se manifestar após contestação da AGU
Fachin dá prazo para Mendonça se manifestar após contestação da AGU imagem

REAÇÃO

AGU pede ao STF suspensão de decisão que afastou Andrei Rodrigues
AGU pede ao STF suspensão de decisão que afastou Andrei Rodrigues imagem

CANDIDATO

Deyvid Bacelar destaca força coletiva em inauguração de comitê
Deyvid Bacelar destaca força coletiva em inauguração de comitê imagem

Mendonça também determinou a retirada da tornozeleira de:

  • Pedro Alves Corrêa Neto, servidor de alta posição no Ministério da Agricultura e Pecuária;
  • José Carlos Roberto Ferreira Lopes (que mudou seu nome para Ahmed Mohamad Oliveira por motivos religiosos), apontado como líder e idealizador do esquema de fraudes da entidade no INSS;
  • Gilmar Stelo, investigado como intermediário financeiro e jurídico dentro do esquema no âmbito da Conafer.

Para eles, o relator proibiu contato, por qualquer meio, com outros investigados e testemunhas, além de proibir que eles deixem o país ou acessem sedes, escritórios, unidades ou dependências de entidade associativa com a qual já tenham tido alguma relação.

Os processos estavam sem andamento público desde fevereiro deste ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

André Mendonça fraudes no inss INSS Operação Sem Desconto STF

Relacionadas

Mais lidas