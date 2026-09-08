Fachin dá prazo para Mendonça se manifestar após contestação da AGU

Siga o A TARDE no Google

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin , deu 72 horas para que o ministro André Mendonça se manifestasse sobre o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para suspender o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

A medida ocorre após a Advocacia-Geral da União (AGU) exigir a suspensão da decisão de Mendonça. Na decisão proferida na noite desta terça-feira, 8, Fachin determinou que Mendonça se manifestasse no prazo para que, posteriormente, pudesse decidir sobre o pedido.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em peça submetida ao STF, assinada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e por outros membros do órgão, a AGU sustenta que a medida de Mendonça viola frontalmente uma prerrogativa constitucional privativa do presidente Lula.

A AGU destaca também que a descontinuidade abrupta na gestão do órgão compromete o funcionamento das atividades da polícia judiciária e gera risco de desorganização institucional.

Fachin pode assumir relatoria

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, está avaliando suspender temporariamente do ministro André Mendonça a condução das investigações relacionadas ao Banco Master e ao escândalo envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A possibilidade é que Fachin assuma as reportagens dos casos como forma de tentar conter a crise entre membros da Corte.