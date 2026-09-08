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CRISE INSTITUCIONAL

Fachin dá prazo para Mendonça se manifestar após contestação da AGU

AGU exigiu suspensão da decisão de André Mendonça

Anderson Ramos
Por
Edson Fachin deu 72 horas para André Mendonça se manifestar.
Edson Fachin deu 72 horas para André Mendonça se manifestar. - Foto: Gustavo Moreno / STF
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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin , deu 72 horas para que o ministro André Mendonça se manifestasse sobre o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para suspender o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

A medida ocorre após a Advocacia-Geral da União (AGU) exigir a suspensão da decisão de Mendonça. Na decisão proferida na noite desta terça-feira, 8, Fachin determinou que Mendonça se manifestasse no prazo para que, posteriormente, pudesse decidir sobre o pedido.

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Em peça submetida ao STF, assinada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e por outros membros do órgão, a AGU sustenta que a medida de Mendonça viola frontalmente uma prerrogativa constitucional privativa do presidente Lula.

A AGU destaca também que a descontinuidade abrupta na gestão do órgão compromete o funcionamento das atividades da polícia judiciária e gera risco de desorganização institucional.

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Fachin pode assumir relatoria

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, está avaliando suspender temporariamente do ministro André Mendonça a condução das investigações relacionadas ao Banco Master e ao escândalo envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A possibilidade é que Fachin assuma as reportagens dos casos como forma de tentar conter a crise entre membros da Corte.

A possibilidade de mudança nas reportagens começou a ser comprovada antes da decisão tomada por Mendonça nesta terça-feira, 8, que determinou o afastamento preventivo do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

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AGU André Mendonça edson fachin

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