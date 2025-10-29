Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Após 64 mortes no Rio, Lula convoca ministros e PF para reagir à crise

Presidente desembarcou em Brasília depois de viagem à Ásia

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

29/10/2025 - 6:35 h | Atualizada em 29/10/2025 - 10:46
Lula deve ter reunião nesta quarta-feira, 29, para debater crise de segurança no Rio
Lula deve ter reunião nesta quarta-feira, 29, para debater crise de segurança no Rio

O presidente Lula (PT) mal chegou ao Brasil depois da viagem à Ásia e já tem uma dura missão a cumprir especialmente após a megaoperação no Rio de Janeiro, na terça-feira, 28, que resultou em mais de 60 mortes — entre eles policiais.

Na manhã desta quarta, 29, o petista já tem uma reunião com os ministros Rui Costa, Jorge Messias e Ricardo Lewandowski e com o diretor da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, para tratar das ações que o governo federal vai tomar para tentar garantir a segurança na capital fluminense.

O encontro deve servir, conforme o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, para definir que tipo de ajuda o Palácio do Planalto e a PF podem oferecer ao Rio de Janeiro — o governador Cláudio Castro (PL), inclusive, deve se encontrar com membros do governo federal também no dia de hoje.

Alckmin convoca reunião de emergência após operação no Rio de Janeiro
Megaoperação contra o CV: traficantes fecham aeroporto do Rio de Janeiro
Governador do Rio de Janeiro é detonado por megaoperação: "Precisa sair!"

Ministério da Justiça diz apoiar ações no RJ desde 2023

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) reforçou nesta terça-feira, 28, que mantém cooperação plena com o Governo do Rio de Janeiro no combate ao crime organizado e que nunca negou pedidos de apoio do estado, após questionamentos sobre operações recentes.

Em coletiva à imprensa, o ministro Ricardo Lewandowski destacou que não recebeu aviso prévio ou solicitação específica relacionada à operação realizada pelo estado nesta terça-feira. Ele reforçou ainda que desde 2024 apresentou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e que busca fortalecer a atuação coordenada entre União e estados contra o crime organizado.

O pronunciamento se deu horas após o início de uma operação policial em comunidades da capital fluminense, que resultou em mais de 60 mortos, 81 prisões, além de apreensões de armas e drogas.

