Após 64 mortes no Rio, Lula convoca ministros e PF para reagir à crise

Lula deve ter reunião nesta quarta-feira, 29, para debater crise de segurança no Rio - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) mal chegou ao Brasil depois da viagem à Ásia e já tem uma dura missão a cumprir especialmente após a megaoperação no Rio de Janeiro, na terça-feira, 28, que resultou em mais de 60 mortes — entre eles policiais.

Na manhã desta quarta, 29, o petista já tem uma reunião com os ministros Rui Costa, Jorge Messias e Ricardo Lewandowski e com o diretor da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, para tratar das ações que o governo federal vai tomar para tentar garantir a segurança na capital fluminense.

O encontro deve servir, conforme o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, para definir que tipo de ajuda o Palácio do Planalto e a PF podem oferecer ao Rio de Janeiro — o governador Cláudio Castro (PL), inclusive, deve se encontrar com membros do governo federal também no dia de hoje.

Ministério da Justiça diz apoiar ações no RJ desde 2023

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) reforçou nesta terça-feira, 28, que mantém cooperação plena com o Governo do Rio de Janeiro no combate ao crime organizado e que nunca negou pedidos de apoio do estado, após questionamentos sobre operações recentes.

Em coletiva à imprensa, o ministro Ricardo Lewandowski destacou que não recebeu aviso prévio ou solicitação específica relacionada à operação realizada pelo estado nesta terça-feira. Ele reforçou ainda que desde 2024 apresentou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e que busca fortalecer a atuação coordenada entre União e estados contra o crime organizado.

O pronunciamento se deu horas após o início de uma operação policial em comunidades da capital fluminense, que resultou em mais de 60 mortos, 81 prisões, além de apreensões de armas e drogas.

