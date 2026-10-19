Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Após meses afastado, Felca anuncia retorno 'bombástico' às redes sociais

Com a frase "Eu me escondi por tempo demais", Felca voltou a movimentar as redes sociais

Luan Julião
Por
Criador de conteúdo estava afastado desde março e anunciou que fará uma revelação à meia-noite
Criador de conteúdo estava afastado desde março e anunciou que fará uma revelação à meia-noite - Foto: Reprodução | YouTube
Eleições 2026

O influenciador Felca voltou a movimentar as redes sociais na madrugada deste domingo, 18, após aproximadamente sete meses sem publicações. O retorno foi marcado por uma mensagem enigmática no Instagram, com a promessa de revelar uma novidade à meia-noite da próxima terça-feira, 20.

Em uma imagem de fundo preto, o influenciador publicou a frase "Eu me escondi por tempo demais". Até o momento, ele não revelou do que se trata o anúncio nem quais projetos pretende apresentar.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A publicação repercutiu entre seguidores e personalidades da internet. Juliano Floss comentou: "Se escondam, o Felca acordou", enquanto a apresentadora Maah Lopez escreveu: "Lá vem o Felca jogar a última pá de terra".

Denúncia sobre exposição de menores marcou afastamento

Felca estava sem publicar nas redes sociais desde março. Antes disso, ganhou projeção nacional com um vídeo divulgado em agosto de 2025, no qual denunciou a exposição e a adultização de crianças e adolescentes na internet. O conteúdo mobilizou autoridades e ampliou o debate sobre a proteção de menores nas plataformas digitais.

Entre os casos abordados pelo influenciador estava o de Hytalo Santos e de seu companheiro, conhecido como Euro. Em fevereiro de 2026, os dois foram condenados pela Justiça da Paraíba por crimes relacionados à produção e à divulgação de conteúdo com conotação sexual envolvendo adolescentes.

Leia Também:

ESPORTES

Lula dobrou investimento no esporte em comparação ao governo Bolsonaro
Lula dobrou investimento no esporte em comparação ao governo Bolsonaro imagem

POLÍTICA

Ponte Salvador-Itaparica: Bahia terá a maior ponte da América Latina
Ponte Salvador-Itaparica: Bahia terá a maior ponte da América Latina imagem

"TESOURAÇO"

Professor revela crise na Argentina após medidas econômicas de Milei
Professor revela crise na Argentina após medidas econômicas de Milei imagem

Após a repercussão das denúncias, Felca também relatou ter recebido ameaças. O episódio reforçou as discussões sobre a segurança de crianças e adolescentes no ambiente digital.

Lei Felca entrou em vigor em março

Em março deste ano, entrou em vigor a Lei nº 15.211/2025, conhecida como ECA Digital ou Lei Felca. A legislação estabelece novas regras para a proteção de menores de idade na internet.

Antes de interromper as publicações, o influenciador também anunciou sua participação no Fantástico, da TV Globo, com o quadro Sobre Nós, exibido entre março e abril.

A movimentação deste domingo marca o retorno de Felca às redes sociais após meses de silêncio. A expectativa agora é pela revelação prometida para a madrugada de terça-feira (20), cujo conteúdo ainda não foi divulgado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

felca influenciador digital Lei Felca

Relacionadas

Mais lidas