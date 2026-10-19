Após meses afastado, Felca anuncia retorno 'bombástico' às redes sociais

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O influenciador Felca voltou a movimentar as redes sociais na madrugada deste domingo, 18, após aproximadamente sete meses sem publicações. O retorno foi marcado por uma mensagem enigmática no Instagram, com a promessa de revelar uma novidade à meia-noite da próxima terça-feira, 20.

Em uma imagem de fundo preto, o influenciador publicou a frase "Eu me escondi por tempo demais". Até o momento, ele não revelou do que se trata o anúncio nem quais projetos pretende apresentar.

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A publicação repercutiu entre seguidores e personalidades da internet. Juliano Floss comentou: "Se escondam, o Felca acordou", enquanto a apresentadora Maah Lopez escreveu: "Lá vem o Felca jogar a última pá de terra".

Denúncia sobre exposição de menores marcou afastamento

Felca estava sem publicar nas redes sociais desde março. Antes disso, ganhou projeção nacional com um vídeo divulgado em agosto de 2025, no qual denunciou a exposição e a adultização de crianças e adolescentes na internet. O conteúdo mobilizou autoridades e ampliou o debate sobre a proteção de menores nas plataformas digitais.

Entre os casos abordados pelo influenciador estava o de Hytalo Santos e de seu companheiro, conhecido como Euro. Em fevereiro de 2026, os dois foram condenados pela Justiça da Paraíba por crimes relacionados à produção e à divulgação de conteúdo com conotação sexual envolvendo adolescentes.

Após a repercussão das denúncias, Felca também relatou ter recebido ameaças. O episódio reforçou as discussões sobre a segurança de crianças e adolescentes no ambiente digital.

Lei Felca entrou em vigor em março

Em março deste ano, entrou em vigor a Lei nº 15.211/2025, conhecida como ECA Digital ou Lei Felca. A legislação estabelece novas regras para a proteção de menores de idade na internet.

Antes de interromper as publicações, o influenciador também anunciou sua participação no Fantástico, da TV Globo, com o quadro Sobre Nós, exibido entre março e abril.

A movimentação deste domingo marca o retorno de Felca às redes sociais após meses de silêncio. A expectativa agora é pela revelação prometida para a madrugada de terça-feira (20), cujo conteúdo ainda não foi divulgado.