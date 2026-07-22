Após visto nos EUA, Eduardo Bolsonaro é chamado de 'pateta' por Caiado

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O pré-candidato ao Palácio do Planalto e ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) protagonizaram uma intensa troca de ofensas na rede social X (antigo Twitter) na noite da última terça-feira, 21.

No centro do bate-boca esteve a concessão do green card a Eduardo pelo governo dos Estados Unidos, onde ele reside desde fevereiro de 2025.

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Caiado abriu o embate ao criticar o documento que concede residência permanente e direitos civis no país norte-americano ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o político do PSD, a prioridade das autoridades brasileiras deveria ser o fortalecimento da economia nacional.

"Green card quem precisa é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano sem pagar pedágio. Precisamos valorizar e fortalecer o agro do nosso país, defender a indústria e proteger os empregos do Brasil. Não é turismo, é sobre autoridade moral pra governar", escreveu o pré-candidato.

Reação e acusações

Em resposta, Eduardo rebateu atacando a postura de Caiado em relação aos desdobramentos judiciais que atingiram o clã Bolsonaro. Ele citou o processo sobre a trama golpista, no qual Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão — pena que atualmente cumpre em regime domiciliar.

"Green card quem precisa são os fazendeiros condenados no golpe da Disney, que o senhor não fala nada. É o preço que o senhor paga para participar dos coquetéis do STF e elite de Brasília?", questionou Eduardo, acusando Caiado de se aproximar dos julgadores de seu pai.

Na tréplica, Caiado subiu o tom da provocação e apelou a uma comparação com a cultura pop: "A diferença é que o Pateta da Disney é atrapalhado, mas bem-intencionado e inofensivo. Já o da política brasileira tropeça nos Estados Unidos, e a queda pode custar caro ao Brasil, atingindo a indústria, as exportações e os empregos".

Impasse diplomático e jurídico

O episódio adiciona volatilidade às relações entre Brasília e Washington, em um momento marcado pelo aumento de tarifas comerciais entre os dois países.

Do ponto de vista jurídico, a concessão da residência permanente cria um novo obstáculo para a Justiça brasileira. Eduardo Bolsonaro foi condenado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo.

Com o green card confirmado pelas autoridades americanas, eventual pedido de extradição formulado pelo Brasil se torna juridicamente mais complexo e improvável de ser executado a curto prazo.