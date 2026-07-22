Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

FARPAS

Após visto nos EUA, Eduardo Bolsonaro é chamado de 'pateta' por Caiado

Embate entre Ronaldo Caiado (PSD) e filho do ex-presidente expõe racha na direita

Rodrigo Tardio
Por
Caiado criticou documento que concede residência permanente nos EUA a Eduardo
Caiado criticou documento que concede residência permanente nos EUA a Eduardo - Foto: Edilson Dantas e Mário Agra | Câmara dos Deputados

O pré-candidato ao Palácio do Planalto e ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) protagonizaram uma intensa troca de ofensas na rede social X (antigo Twitter) na noite da última terça-feira, 21.

No centro do bate-boca esteve a concessão do green card a Eduardo pelo governo dos Estados Unidos, onde ele reside desde fevereiro de 2025.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Caiado abriu o embate ao criticar o documento que concede residência permanente e direitos civis no país norte-americano ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leia Também:

JEQUIÉ

Auditoria aponta falhas na gestão de pessoal sob comando de Zé Cocá
Auditoria aponta falhas na gestão de pessoal sob comando de Zé Cocá imagem

OMISSÃO

Suposto abandono de ônibus escolar gera investigação em Caetanos
Suposto abandono de ônibus escolar gera investigação em Caetanos imagem

DISPARADA

Contrato de limpeza em Rio de Contas é investigado após alta de 90%
Contrato de limpeza em Rio de Contas é investigado após alta de 90% imagem

De acordo com o político do PSD, a prioridade das autoridades brasileiras deveria ser o fortalecimento da economia nacional.

"Green card quem precisa é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano sem pagar pedágio. Precisamos valorizar e fortalecer o agro do nosso país, defender a indústria e proteger os empregos do Brasil. Não é turismo, é sobre autoridade moral pra governar", escreveu o pré-candidato.

Reação e acusações

Em resposta, Eduardo rebateu atacando a postura de Caiado em relação aos desdobramentos judiciais que atingiram o clã Bolsonaro. Ele citou o processo sobre a trama golpista, no qual Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão — pena que atualmente cumpre em regime domiciliar.

"Green card quem precisa são os fazendeiros condenados no golpe da Disney, que o senhor não fala nada. É o preço que o senhor paga para participar dos coquetéis do STF e elite de Brasília?", questionou Eduardo, acusando Caiado de se aproximar dos julgadores de seu pai.

Na tréplica, Caiado subiu o tom da provocação e apelou a uma comparação com a cultura pop: "A diferença é que o Pateta da Disney é atrapalhado, mas bem-intencionado e inofensivo. Já o da política brasileira tropeça nos Estados Unidos, e a queda pode custar caro ao Brasil, atingindo a indústria, as exportações e os empregos".

Impasse diplomático e jurídico

O episódio adiciona volatilidade às relações entre Brasília e Washington, em um momento marcado pelo aumento de tarifas comerciais entre os dois países.

Do ponto de vista jurídico, a concessão da residência permanente cria um novo obstáculo para a Justiça brasileira. Eduardo Bolsonaro foi condenado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo.

Com o green card confirmado pelas autoridades americanas, eventual pedido de extradição formulado pelo Brasil se torna juridicamente mais complexo e improvável de ser executado a curto prazo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Economia Nacional eduardo bolsonaro Green card Política brasileira relações Brasil-EUA Ronaldo Caiado

Relacionadas

Mais lidas