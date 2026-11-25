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A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) aprovou o regime de urgência do projeto que autoriza o governador Jerônimo Rodrigues (PT) a contratar um empréstimo de até R$ 131 milhões com o Banco do Brasil.

A proposta prevê investimentos em mobilidade urbana e interurbana, infraestrutura, hídrica e viária, além de edificações públicas.

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O pedido de autorização para a operação de crédito foi encaminhado pelo governador ao Legislativo no 16 de novembro. Já a urgência foi avalizada pelos parlamentares na última terça-feira, 24.

O financiamento contará com garantia da União e, segundo a justificativa apresentada pelo governo, os recursos serão utilizados em investimentos previstos no Plano Plurianual (PPA) e nos orçamentos anuais do Estado.

Com a aprovação da urgência, o projeto passa a tramitar de forma acelerada na Alba. A votação definitiva da autorização para contratar o financiamento estava prevista para 1º de dezembro.

Onde os R$ 131 milhões poderão ser aplicados?

De acordo com a proposta encaminhada pelo Executivo, o dinheiro será destinado a cinco áreas de investimento:

Mobilidade urbana e interurbana : projetos voltados à circulação e ao deslocamento de pessoas nas cidades e entre municípios;

: projetos voltados à circulação e ao deslocamento de pessoas nas cidades e entre municípios; Infraestrutura urbana : intervenções para melhorar a estrutura e os serviços nos espaços urbanos;

: intervenções para melhorar a estrutura e os serviços nos espaços urbanos; Infraestrutura hídrica : obras relacionadas ao abastecimento e à disponibilidade de água;

: obras relacionadas ao abastecimento e à disponibilidade de água; Infraestrutura viária : intervenções em estradas e outras estruturas de transporte;

: intervenções em estradas e outras estruturas de transporte; Edificações públicas : construção e manutenção de prédios e equipamentos públicos.

Apesar de apresentar as áreas que poderão receber os recursos, o projeto não detalha quais obras serão contempladas, os municípios beneficiados ou quanto será destinado a cada segmento.

Em nota divulgada no dia 17, a Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA) informou que a operação busca viabilizar investimentos estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico e o bem-estar social.

Governo cita investimentos de R$ 28,79 bilhões

Na justificativa para a nova operação de crédito, a Sefaz informou que o Estado investiu R$ 28,79 bilhões entre janeiro de 2023 e setembro de 2026.

Desse total, R$ 21,58 bilhões, equivalentes a 75%, foram provenientes de recursos próprios do Tesouro Estadual. Outros R$ 7,21 bilhões, correspondentes a 25%, vieram de operações de crédito.

A secretaria também afirmou que a dívida consolidada líquida da Bahia corresponde a 35% da receita corrente líquida, percentual abaixo do limite de 200% estabelecido para os estados pela legislação fiscal.