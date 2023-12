Deputado convoca apoiadores para manifestação contra Dino no STF | A TARDE

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) convocou seus apoiadores para uma manifestação contra a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal (STF). O ato está previsto para acontecer no próximo domingo, 10, às 9h, no Farol da Barra.

O parlamentar relembrou, durante discurso na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), que o ministro já se declarou comunista e seguidor do revolucionário Lenin.

“Não é preciso entender muito de história para saber quem foi Lenin, a quem ele servia, os seus objetivos e suas ações. O ministro Flávio Dino disse que seguia essa cartilha, a da destruição, da rebeldia, do comunismo que, onde passou, deixou rastros de pobreza e de morte. Por isso, somos ‘Dino, não’, e iremos dizer isso nas ruas também”, disse o deputado.

No final do mês de novembro, Leandro de Jesus também liderou uma manifestação no Farol da Barra em memória da morte de Cleriston Pereira da Cunha, o Clezão, que morreu na prisão após ter o seu pedido de soltura negado pelo ministro Alexandre de Moraes, mesmo tendo parecer favorável à soltura da Procuradoria-Geral República (PGR).