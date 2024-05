Lideranças pedem remuneração digna e trabalho decente no 1° de Maio | A TARDE

Os dirigentes das centrais sindicais se reuniram nesta quarta-feira, 1º, no Farol da Barra, um dos cartões postais de Salvador, para destacar a importância do Dia do Trabalhador, o qual consideram como ato de resistência e de luta.

A presidente da CUT e membro da Executiva do PT Bahia, Maria Madalena Firmo, conhecida como Leninha, afirmou que a pauta reivindicada nesta quarta, de emprego decente, menos juros, aposentadoria digna, correção da tabela do imposto de renda e valorização do serviço público, faz parte de uma pauta nacional e será entregue ao presidente Lula (PT).

"Nós vamos entregar ao presidente Lula no dia 22 de maio na Marcha dos Trabalhadores e Trabalhadoras a Brasília, e vamos entregar também ao Congresso Nacional, porque nós não podemos permitir que o Congresso atrapalhe o trabalho de Lula em defender a vida do povo, em melhorar a vida do povo. E nós vamos nos encontrar, o Brasil inteiro, 22 de maio para entregar a pauta e dar o recado de que estamos atentos e não vamos aceitar nenhum retrocesso", afirmou Leninha.

O ato intitulado de “Por um Brasil mais Justo” contou com a presença da CUT, CTB, Força Sindical, UGT, Nova Central e CSB, além de diversas lideranças das centrais sindicais, membros da Executiva do PT Bahia, e trabalhadores baianos. A mobilização também foi realizada em cidades do interior, com representações dos movimentos em municípios dos 27 Territórios de Identidade da Bahia.

As atividades que marcaram o Dia do Trabalhador tiveram início às 07h, com serviço de recreação infantil, corrida, registros de documentação e de saúde. Também houve recolhimento de alimentos para o programa Bahia Sem Fome, com apoio do Governo da Bahia.

O ato também contou com shows do cantor Adão Negro, que abriu a programação musical, e da banda Psirico.

Presidente da CUT Bahia, Leninha | Foto: Assessoria