"Não podemos ter o nosso?", diz Adolfo sobre PSDB ter palanque próprio

Em evento com quadros estaduais do PSDB que teve a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), no auditório do edifício Torre América na manhã deste sábado, 27, foi cogitado por uma importante liderança a possibilidade de a legenda ter um candidato próprio em 2024.



Presidente estadual do partido e único deputado federal tucano da Bahia, Adolfo Viana (PSDB-BA) questionou o motivo de o PSDB não poder ter seu próprio palanque, ao ser perguntado se apoiaria o prefeito Bruno Reis (União Brasil) ou alguém do grupo de Jerônimo Rodrigues (PT) no pleito municipal do ano que vem em Salvador.

“Podemos ter o nosso palanque, por exemplo. Por que gente sempre tem que estar em algum palanque e não construir o nosso palanque? Não podemos ter o nosso? A eleição é no ano que vem. O momento agora é de trabalhar por Salvador, pela Bahia e pelo Brasil”, afirmou Viana.

Perguntado em seguida se o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), é um bom nome para concorrer ao cargo de prefeito da capital baiana, Viana, que durante a entrevista estava ao lado de Muniz, desconversou. “Ele [Muniz] nos honra muito com sua presença. Alguém que deu força ao partido e com quem a gente está construindo a política da melhor maneira possível, com franqueza e clareza. Sem dúvida nenhuma, todos os partidos queriam ter o presidente da Câmara, e o PSDB foi contemplado”, continuou.

Desde a semana passada, durante a visita dos ministros Rui Costa e Camilo Santana a Lauro de Freitas, durante entrega de uma escola, lideranças do PT confirmaram o interesse de ter o PSDB na base do governo Jerônimo Rodrigues (PT) e que o diálogo estaria em andamento.

Na Câmara Municipal, no entanto, o PSDB tem boa relação com Bruno Reis, o que fez a vereadora Cris Correia (PSDB) e o próprio Carlos Muniz descartarem a hipótese de rompimento com a Prefeitura. Chefe da Serin e aliado do governador, Luiz Caetano (PT) diz que pretende fazer o possível para tirar os tucanos do vínculo com o Executivo Municipal.

