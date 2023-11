Roma garante que PL terá candidato próprio em Vitória da Conquista | A TARDE

O presidente do PL na Bahia, João Roma, garantiu nesta terça-feira, 31, que o partido terá candidato próprio para disputar as eleições municipais em Vitória da Conquista. Dois nomes figuram entre os favoritos para ocupar a vaga: o radialista Washington Rodrigues e o vereador Ivan Cordeiro, que atualmente integra o PTB, mas deve ingressar no PL em breve por defender as mesmas bandeiras do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"No momento atual, estamos com o nome do Washington, que está em um movimento de organização partidária e de fortalecer uma candidatura do PL em Vitória da Conquista. Mas estimulamos também a candidatura do vereador Ivan Cordeiro, inclusive com convite oficial para ele vir para o partido. Ele continua bem-vindo aos quadros do PL. É um nome que acredito ser muito viável", avaliou Roma, em entrevista à Rádio Brasil FM, de Vitória da Conquista. "Temos, portando, já de cara, duas opções muito importantes", destacou o dirigente do PL.

No início deste ano, o ex-ministro da Cidadania conversou com a prefeita do município e candidata à reeleição, Sheila Lemos (União Brasil), aumentando rumores de um possível apoio. Roma, contudo, afirmou que, apesar dos encontros, "não há nada consolidado nesse sentido".

O cacique do PL baiano ainda defendeu que, para 2024, a sigla vai permanecer em processo de estruturação.

"O PL saiu das eleições como o maior partido do Brasil, mas precisamos pegar todo esse partido nacional e transformar em partido que tenha estrutura na Bahia. Fazer com que o partido cresça em toda a Bahia. Já temos mais de 100 diretórios municipais montados, inclusive aqui em Conquista, e queremos atrair e ter novas lideranças", comentou o presidente da sigla na Bahia.

Em Salvador, Roma ainda não se posicionou sobre a possibilidade do partido ter candidatura própria ou apoiar a eventual reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil). Como um gesto de aproximação, a cúpula do partido esteve reunida no Palácio Thomé de Souza, no último dia 23 de outubro.