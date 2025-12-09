Bolsonaro pede ao STF autorização para cirurgia e prisão domiciliar

Bolsonaro está preso desde o dia 24 de novembro. - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu, nesta terça-feira, 9, autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ex-presidente possa realizar uma cirurgia. Os advogados justificam o pedido alegando que o estado de saúde do ex-presidente é delicado.

"Diante de todo o exposto, das provas médicas acostadas e da excepcional gravidade do quadro clínico apresentado, requer a Vossa Excelência: Autorização e remoção do Peticionário ao hospital DF Star, a fim de que possa ser submetido às intervenções cirúrgicas indicadas pelos médicos responsáveis pelo seu tratamento, bem como sua permanência no hospital pelo tempo necessário", escreveram os advogados.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, no documento, os defensores incluíram um novo pedido para que Bolsonaro seja transferido para prisão domiciliar humanitária. Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

"A concessão de prisão domiciliar humanitária ao Peticionante, nos termos do art. 318, II, do CPP, para cumprimento integral da pena imposta em sua residência, com monitoramento eletrônico e demais condições que Vossa Excelência entender cabíveis em consonância com a jurisprudência firmada desta Suprema Corte e com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proteção integral ao idoso", escreveram.