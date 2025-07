Bolsonaro recua e diz não ter culpa por tarifaço de Trump

Bolsonaro diz que tarifa deve ser discutida com Trump - Foto: Divulgação | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou que tenha sido ele o motivo do governo dos Estados Unidos impor uma tarifa de 50% nos produtos brasileiros que são exportados no país, taxa que passa a valer no início de agosto. A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 21.

Durante entrevista para o blog da jornalista Andréia Sadi, do portal G1, Bolsonaro, que estava acompanhado de Paulo Cunha Bueno, seu advogado, disse que a tarifa é um tema que compete ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Isso é lá do governo Trump. Não tem nada a ver com a gente. Querem colar na gente os 50%. Mentira”, disparou Bolsonaro, que ainda afirmou não ter poder de negociação com a Casa Branca, na contramão do que foi dito na quinta, 17.

"Eu não tenho contato com autoridades americanas", pontuou o ex-presidente, que está impossibilitado de deixar o Brasil.

Mudança de rota

Na quinta-feira, 17, véspera da operação da Polícia Federal que resultou na instalação de uma tornozeleira eletrônica, Bolsonaro disse que poderia negociar com Donald Trump, caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lhe autorizasse.

"Se o Lula sinalizar para mim, eu sei que não é ele que vai dar o passaporte, eu negocio com o Trump [...] Quem não vai conversar vai pagar um preço alto", afirmou Bolsonaro na ocasião.

Apesar de negar ser o 'culpado' pela imposição da tarifa, Bolsonaro é citado por Trump na carta endereçada ao governo brasileiro. O presidente americano acusou a Justiça de perseguir o aliado.

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, afirmou Trump na carta.