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POLÍTICA

Bolsonaro teve taquicardia e dificuldade para respirar, diz boletim médico

Ex-presidente cumpre prisão domiciliar na residência da família

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Eleições 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou um episódio de taquicardia e dificuldade para respirar na última semana. Segundo boletim médico semanal enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), os sintomas foram de curta duração e melhoraram espontaneamente, sem novos episódios.

O documento informa que Bolsonaro está bem e mantém estabilidade hemodinâmica e cardiorrespiratória. Apesar disso, ele apresenta efeitos colaterais associados ao uso de medicamentos de ação central, como desequilíbrio e sonolência durante o dia.

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Ainda de acordo com o boletim, o ex-presidente segue uma dieta com baixo teor de acidez e pouco sal. Ele também recebe cuidados preventivos para reduzir o risco de quedas e controlar o refluxo gastroesofágico.

Prisão domiciliar

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro começou a cumprir a pena na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal.

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Posteriormente, foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. Atualmente, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar na residência da família.

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Jair Bolsonaro Saúde STF

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