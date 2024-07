Após escândalo, Bolsonaro decide não comparecer a convenção de Ramagem

Convenção acontece na próxima segunda-feira, 22 - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não deve comparecer à convenção que oficializará o nome do deputado federal Alexandre Ramagem como pré-candidato do partido à prefeitura do Rio de Janeiro. A decisão do ex-mandatário surge após o escândalo da gravação sobre a tentativa de blindar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre as investigações de rachadinhas.

O evento está previsto para acontecer na próxima segunda-feira, 22, na sede do PL carioca, localizado na sala de um prédio comercial no Centro. A sigla ainda planeja fazer um evento maior para lançar Ramagem em agosto, com a presença do ex-presidente.

Apesar de não comparecer ao ato, Bolsonaro cumprirá duas agendas com o ex-diretor geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na capital fluminense, segundo informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o cacique estará junto com Ramagem na quinta-feira, 18, e na sexta, 19, nos bairros da Tijuca e Campo Grande.