Diplomatas brasileiros se reúnem com cúpula da campanha de Milei | A TARDE

Na semana passada, diplomatas brasileiros se reuniram com integrantes da campanha do candidato a presidente da Argentina, Javier Milei, que representa a extrema-direita.

Aliado do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), Milei já chamou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "presidiário, ladrão e comunista", além de anunciar rompimento diplomático com o Brasil.

O objetivo dos diplomatas brasileiros, que também se encontraram com a vice de Milei, Victoria Villarruel, e com Diana Mondino, provável chanceler caso Milei ganhe, é ouvir do próprio candidato e do seu entorno que o eventual rompimento com o Brasil não vai acontecer. Com informações da CNN Brasil.

Milei e a extrema-direita brasileira

Três deputados federais bolsonaristas usaram verba da Câmara para fazer campanha por Javier Milei na Argentina. O candidato a presidente apoiado por Bolsonaro disputará o segundo neste domingo, 19, contra o candidato governista, Sergio Massa.

Rodrigo Valadares (União Brasil-SE), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), justificaram que a viagem para o país vizinho era uma “missão oficial” com a finalidade de “acompanhar o respeito às garantias democráticas e ao direito de escolha da população local”.

Rodrigo Valadares gastou R$ 4,5 mil em dinheiro público para se hospedar em Puerto Madero, bairro nobre de Buenos Aires, entre os dias 19 e 23. Marcel Van Hattem e Eduardo Bolsonaro, por sua vez, gastaram com passagens áreas do próprio bolso, cada um, R$ 4,2 mil. No entanto, os valores serão reembolsados pela Câmara. Com informações do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.