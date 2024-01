"Eu deveria ser preso e enforcado", diz Moraes sobre plano golpista | A TARDE

Caso se concretizasse um golpe de Estado após os atos de 8 de janeiro do ano passado, em Brasília, o destino de Alexandre de Moraes poderia ser a forca, revelou o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em entrevista ao jornal O Globo.

“O terceiro [plano] defendia que, após o golpe, eu deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade e ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição”, disse Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os dois outros planos que os golpistas previam para Moraes consistiam em as Forças Especiais do Exército tirarem o ministro de Brasília. Em um deles, Moraes seria levado para uma prisão em Goiânia. No outro, os militares se livrariam do corpo do ministro no meio do caminho para a capital de Goiás.