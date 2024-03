Lewandowski revela otimismo sobre investigação da morte de Marielle | A TARDE

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que tem a expectativa de anunciar um desfecho das investigações da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes "em breve". O assassinato dos dois completa seis anos nesta quinta-feira, 14.

Em entrevista ao jornal "O Globo", Lewandowski disse que o inquérito é sigiloso, mas que informações que chegaram à sua pasta foram positivas.

"Vamos resolver. As investigações estão avançando mesmo. O inquérito é sigiloso e o ministro não se mete nos inquéritos que são levados, mas as notícias que temos é que nós vamos encontrar os criminosos. Espero poder anunciar isso em breve", disse o ministro.

O carro em que Marielle Franco e Anderson Gomes estavam foi alvejado por um veículo que passava ao lado. Os dois morreram na hora. As investigações já passaram por cinco delegados da Polícia Civil.

Delação premiada

Em delação premiada, Élcio Queiroz revelou que dirigiu o carro onde estava o atirador Ronnie Lessa. Ele deu detalhes sobre a ação, mas a polícia ainda não conseguiu apontar os mandantes do crime. Investigadores suspeitam que a parlamentar tenha sido assassinada por disputa de terras na Zona Oeste do Rio.

No comando do caso, a Polícia Federal negociou um acordo de delação premiada com o ex-sargento da PM, Ronnie Lessa. O apontado como executor do crime ainda não teve a colaboração homologada pela Justiça.

No depoimento de Élcio de Queiroz, ele citou o nome do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Domingos Brazão entre os envolvidos na morte de Marielle. Brazão tem foro privilegiado e a delação está com o ministro do STJ, Raul Araújo.