Drone invasor é interceptado durante sessão nos arredores do STF

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Um drone não identificado foi derrubado na última terça-feira, 15, nas imediações do Supremo Tribunal Federal (STF). A interceptação ocorreu exatamente no momento em que a Corte realizava a sessão que analisa a abertura de um processo investigativo contra o ministro Alexandre de Moraes.

A assessoria do STF confirmou o episódio e informou que o dispositivo foi "mitigado pela equipe da Polícia Judicial".

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Segurança

Para garantir a segurança do perímetro, a equipe do tribunal empregou um equipamento de última geração conhecido como DroneGun Tactical. O dispositivo, de visual futurista, opera emitindo sinais de radiofrequência que cortam o contato do drone invasor com o controle remoto original.

Com o controle do aparelho interceptado, a Polícia Judicial pôde pousar a aeronave não autorizada em local seguro para ser submetida à perícia.

As autoridades trabalham para identificar o responsável pela pilotagem e a intenção do voo nas proximidades do edifício-sede da Corte.