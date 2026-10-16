Eduardo Bolsonaro já recebeu título em Salvador que seria concedido a Flávio

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador e candidato à Presidência da República, não é o primeiro integrante da família Bolsonaro a entrar na lista de homenageados com o Título de Cidadão de Salvador. Em abril de 2022, seu irmão, o então deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), recebeu a honraria durante uma sessão solene realizada na Câmara Municipal da capital baiana.

A homenagem ocorreu no contexto das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, por iniciativa do vereador Alexandre Aleluia (PL). Natural do Rio de Janeiro e eleito por São Paulo, Eduardo participou da cerimônia, que reuniu políticos e convidados para discutir temas como liberdade, cidadania e a história do país.

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Quatro anos depois, a concessão do mesmo título a Flávio Bolsonaro teve um desfecho diferente. A Justiça da Bahia determinou, nesta sexta-feira, 16, a suspensão da cerimônia que estava prevista para este sábado, 17, no Farol da Barra, em Salvador. A decisão também barrou a transferência temporária da sede da Câmara Municipal para o ponto turístico.

Eduardo recebeu homenagem em sessão sobre o Bicentenário da Independência

A entrega do título a Eduardo Bolsonaro integrou uma sessão solene proposta por Alexandre Aleluia para celebrar os 200 anos da Independência do Brasil. Na ocasião, o vereador associou a homenagem ao parlamentar a características que atribuiu à população soteropolitana, como a religiosidade e a ironia.

"Eduardo Bolsonaro, assim como o presidente Jair Bolsonaro, representa essa característica do soteropolitano", destacou Aleluia.

O deputado federal João Roma também comentou a concessão da honraria. "a cidade de Salvador homenageia a chegada de mais um dos seus integrantes para ter aqui esse pertencimento".

Antes do início da solenidade, Eduardo Bolsonaro concedeu entrevista coletiva e manifestou satisfação por receber o título. Ele também mencionou a amizade com Alexandre Aleluia e as visitas que fez ao lado do vereador a municípios baianos, entre eles Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras.

A programação contou ainda com discursos sobre a Independência do Brasil. Alexandre Aleluia defendeu a liberdade no cotidiano da população, enquanto o então ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, relacionou independência e cidadania à autonomia e à construção de uma vida digna. O professor Higor Paiva, responsável por uma palestra, abordou a importância da memória histórica para a identidade nacional.

Justiça barra cerimônia de Flávio Bolsonaro no Farol da Barra

A suspensão da homenagem a Flávio Bolsonaro ocorreu após uma ação popular questionar a concessão do título e a transferência da sede do Legislativo municipal para o Farol da Barra. A decisão foi assinada pela juíza Carla Graziela Constatino de Araújo, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador.

Um dos pontos considerados pela magistrada foi o custo da estrutura necessária para realizar a cerimônia fora das dependências habituais da Câmara, em meio ao período eleitoral. A decisão prevê multa de R$ 500 mil em caso de descumprimento.

Na ação, a autora também questionou a contribuição do senador para a capital baiana e argumentou que ele "não teria prestado serviços relevantes ao município que justificassem a homenagem". O pedido ainda mencionou um abaixo-assinado virtual contrário à concessão do título e manifestações de rejeição nas redes sociais.

A entrega da honraria havia sido aprovada pela Câmara Municipal, e a cerimônia seria conduzida pelo vereador Cezar Leite (PL), durante um ato político previsto para o Farol da Barra.

A decisão judicial, no entanto, não anulou definitivamente a concessão do título a Flávio Bolsonaro. A entrega foi adiada para depois do segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro.

O Título de Cidadão de Salvador é concedido a pessoas nascidas fora da capital baiana que tenham prestado serviços relevantes ao município. No caso de Flávio, a honraria foi aprovada pelo Legislativo municipal, mas a realização da cerimônia na data e no local previstos acabou impedida pela Justiça.