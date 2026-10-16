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DIREITOS TRABALHISTAS

Lula rebate empresários ao promulgar fim da jornada 6×1 no Congresso

Presidente assina emenda constitucional da escala 5×2 e contesta teses de impacto econômico

Rodrigo Tardio
Por
Chefe do Executivo rebateu frontalmente os discursos de entidades empresariais sobre eventuais prejuízos econômicos
Chefe do Executivo rebateu frontalmente os discursos de entidades empresariais sobre eventuais prejuízos econômicos - Foto: Reprodução
Eleições 2026

Em sessão solene conjunta do Congresso Nacional realizada nesta sexta-feira, 16, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgou a Emenda Constitucional 141/2026, que extingue o regime de trabalho 6×1 e estabelece o teto de 40 horas semanais no país.

Durante o ato, o chefe do Executivo rebateu frontalmente os discursos de entidades empresariais sobre eventuais prejuízos econômicos, sustentando que a medida concilia a produtividade das corporações com a preservação da saúde dos trabalhadores.

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"Ninguém aqui deseja que uma empresa quebre, mas também ninguém quer que um trabalhador morra por falta de descanso", afirmou o presidente no plenário do Senado Federal.

Avanço tecnológico

Ao contestar os argumentos do setor patronal, o mandatário destacou que a alta lucratividade viabilizada pelos avanços tecnológicos e pela digitalização compensa a concessão do segundo dia de folga remunerada.

Lula pontuou que a resistência das corporações repete o histórico de oposição a conquistas sociais anteriores, como as férias de 20 dias e a criação do 13º salário na década de 1960.

Para demonstrar o desgaste imposto pelo modelo atual, o presidente citou o relato de um casal de comerciários do Distrito Federal com jornadas incompatíveis com a vida familiar. Ele frisou ainda o impacto desproporcional sobre as mulheres, que costumam dedicar o único dia de repouso aos afazeres domésticos e ao cuidado dos filhos.

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Origem parlamentar

O presidente reforçou que o texto aprovado é fruto de forte mobilização popular e parabenizou os deputados Erika Hilton (Psol-SP) e Reginaldo Lopes (PT-MG), autores das PECs originais (8/2025 e 221/2019). Na solenidade, Lula também saudou os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A implementação da nova escala vai ocorrer em duas fases transitórias:

  • Em 60 dias (dezembro de 2026): Vigência da escala 5×2 com limite transitório de 42 horas semanais.
  • Em 14 meses (dezembro de 2027): Aplicação do teto definitivo de 40 horas semanais e oito horas diárias.

De acordo com estimativas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a emenda vai beneficiar diretamente 26,8 milhões de pessoas — entre trabalhadores com carteira assinada e informais com jornadas superiores a 40 horas.

A cerimônia também marcou a promulgação da Emenda Constitucional 140/2026, que assegura a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

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Tags

avanços tecnológicos direitos trabalhistas Emenda Constitucional horas de trabalho mobilização popular Saúde dos Trabalhadores

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