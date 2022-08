Tebet deve ter como vice a senadora paulista Mara Gabrilli

Oficialmente candidata à Presidência da República desde quarta-feira, 27, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) deve ter como vice em sua chapa sua colega de casa legislativa, Mara Gabrilli (PSDB-SP).



A tucana paulista disse através de sua assessoria de comunicação que vem participando das conversas, mas que uma definição não foi tomada até o momento. O jornal Folha de S. Paulo, por sua vez, apontou Gabrilli como principal opção para a vaga.

Favorito de Tebet, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) declinou do convite. A também senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) foi cotada para ser a vice na chapa encabeçada pela sul-mato-grossense. Porém, o MDB, que está dividido e tem apoiadores de Lula (PT) e Bolsonaro (PL), prefere ter um nome do PSDB, para manter o envolvimento dos tucanos com o pleito.

No final do ano passado, o PSDB realizou prévias para definir quem seria seu pré-candidato à Presidência da República. Em uma disputa entre os então governadores de São Paulo e Rio Grande do Sul, João Doria e Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, o paulista levou a melhor. No entanto, sua pré-candidatura foi retirada e o PSDB passou a não encabeçar nenhuma outra chapa à Presidência da República.

Ainda no primeiro semestre desse ano, partidos da chamada terceira via tentaram se unir em torno de uma única chapa. O União Brasil, que havia lançado pré-candidatura própria, encabeçada por Luciano Bivar, deixou a negociação.

Após a desistência de Bivar em se candidatar, o União Brasil passou a não compor nenhuma chapa à Presidência da República. Na Bahia, porém, o candidato a governador da legenda, ACM Neto (UB), conversa com Ciro Gomes e seu partido, o PDT.