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LEVANTAMENTO

Fachin dá 24h para Mendonça abrir apurações sobre Banco Master

Decisão atende pedido do Ministério Público Federal e exige fim do segredo de justiça

Rodrigo Tardio
Por
Chefe da Corte também determinou levantamento imediato do segredo de justiça dos autos
Chefe da Corte também determinou levantamento imediato do segredo de justiça dos autos - Foto: Carlos Alves Moura | SCO | STF
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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, acatou nesta sexta-feira, 11, a solicitação da Procuradoria-Geral da República (PGR) e fixou o prazo de 24 horas para que o ministro André Mendonça repasse aos demais integrantes do plenário todos os processos vinculados à PET 15.556 e à Operação Compliance Zero, que apura irregularidades ligadas ao Banco Master.

O chefe da Corte também determinou o levantamento imediato do segredo de justiça dos autos.

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A determinação prevê que Mendonça entregue cópias integrais do acervo em suporte digital (HD) à Presidência e aos gabinetes dos outros dez ministros. O fim do sigilo abrange a petição e seus procedimentos correlatos, com exceção de diligências em andamento cuja divulgação ostensiva possa comprometer a coleta de provas.

Medida

A medida do presidente do STF ocorreu após o Ministério Público Federal argumentar que a lista de documentos disponibilizada anteriormente por Mendonça omitia parcela significativa do espectro apurado pela Operação Compliance Zero.

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A PGR requereu acesso público amplo às peças, resguardando apenas os atos operacionais pendentes. Na fundamentação, Fachin salientou que Mendonça já havia tornado públicos a PET 15.556 e outros 14 procedimentos. Contudo, a PGR insistiu que o volume cedido não cobria a totalidade do caso.

O vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, ressaltou que a restrição parcial a dados prejudicaria a transparência e defendeu a uniformidade de tratamento no tribunal.

Impasse Interno

O desfecho do caso acelera uma divergência instaurada no Supremo. Na quinta-feira, 10, Fachin já havia sugerido a Mendonça o compartilhamento de cópias e o encerramento do segredo de justiça do caso. Em resposta, o relator liberou o acesso a 14 processos, incluindo o Inquérito 5.026 e a Reclamação 88.121.

Nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes questionou a abrangência da medida. Em ofício a Fachin, Moraes criticou o levantamento "seletivo" do sigilo promovido por Mendonça e afirmou que 180 documentos cadastrados no sistema do STF teriam sido omitidos. Horas depois, a PGR ratificou que fatia expressiva da investigação continuava indisponível aos demais gabinetes.

A intervenção da Presidência ocorre a poucos dias da sessão extraordinária agendada para 15 de setembro, quando o plenário do STF deve debater em conjunto as tensões e os desdobramentos gerados pelas investigações relativas ao Banco Master.

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Tags

Banco MAster edson fachin Operação Compliance Zero segredo de justiça STF Transparência Judicial

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