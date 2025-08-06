Menu
POLÍTICA

Impeachment de Moraes não tem votos suficientes no Congresso, diz Ciro Nogueira

Ex-ministro de Bolsonaro afirma que pedido contra Alexandre de Moraes é "pauta impossível"

Por Da Redação

06/08/2025 - 15:11 h
Alexandre de Moraes, ministro do STF
Alexandre de Moraes, ministro do STF -

Cotado pra ser pautado no Congresso após a entrega do "pacote de paz" e da pressão dos bolsonaristas, com direito a obstrução das sessões, o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes não deve achar muito apoio.

Quem fez a avaliação foi o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, e disse ao Portal Metropoles que o Congresso não teria os votos suficientes para aprovar a matéria.

“Não assinei e não vou assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre. Porque é uma pauta impossível. Nós não temos 54 senadores para aprovar. E aqui fala uma pessoa que, durante meus 32 anos de mandato, se tornou uma pessoa muito pragmática. Não perco tempo com pautas que não vão ter sucesso”, disse Nogueira.

Ainda de acordo com Nogueira, mesmo que as 54 assinaturas fossem alcançadas, o processo ainda não seria aberto pois a prerrogativa é do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

"Você pode chegar com 80 assinaturas, que não abre. É um poder do presidente do Senado. Então essa pauta, eu não vou perder tempo com ela”, disse.

Amigo de longa data de Bolsonaro, Nogueira foi o primeiro autorizado por Moraes a visitar o ex-presidente, que está em prisão domiciliar. O senador o visitou em casa na terça, 5, e falou do estado anímico de Bolsonaro com a prisão.

"Encontrei esse grande brasileiro, homem de bem e não vou dizer que ele não estava triste, mas é uma pessoa que acredita no nosso país. Espero que a gente possa superar essa situação. Nós estamos fazendo o possível para superar esse momento dificil para a democracia", disse.

