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Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora clínica e passou da dieta líquida para a cremosa por via oral. A informação é do boletim médico do ex-presidente, divulgado neste sábado, 28, pelo Hospital DF Star, em Brasília.

O ex-presidente está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia, sem previsão de alta hospitalar.

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De acordo com a equipe médica, o ex-presidente continuará o tratamento com antibióticos, sessões de fisioterapia e medidas de suporte. Além disso, permanece em jejum oral, sob tratamento clínico.