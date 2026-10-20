Janones recebe alta após internação em UTI e retoma campanha

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O deputado federal André Janones recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira, 20, após permanecer internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo.

O parlamentar havia sido admitido na unidade de saúde após sofrer um episódio de arritmia cardíaca. De acordo com o deputado, os primeiros sintomas de mal-estar surgiram cerca de 30 minutos após o encerramento do debate presidencial promovido pela Band.

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Naquele momento, ele participava da gravação de um vídeo acompanhado de Simone Tebet. Ao deixar o hospital, onde dezenas de apoiadores o aguardavam, Janones conversou com jornalistas e descartou que a complicação tenha sido provocada por embates do encontro.

“Não acredito que tenha sido por conta de alguma provocação, eu não senti fortes emoções nem me envolvi em discussões durante o debate. Tenho dormido pouco, me alimentado mal”, declarou o parlamentar.

Apesar de não ter recebido um diagnóstico definitivo, Janones informou ter sido orientado pela equipe médica a intensificar os cuidados com repouso e alimentação ao longo dos próximos dias, na preparação para a votação do segundo turno.

Mídias digitais e mobilização de militantes

Recuperado, o parlamentar projetou retorno imediato às atividades digitais de apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Criador do canal intitulado Exército do Lula, Janones destacou que o grupo registrou um acréscimo de mais de 500 mil inscritos em 48 horas, projetando ultrapassar 10 milhões de usuários nos próximos dias.

O deputado voltou a defender uma postura espontânea na produção de conteúdo para as redes sociais.

“A gente precisa unir as pessoas que acreditam na democracia. De fato, não existe uma estratégia (fechada), porque eleição é emoção, é sentimento. Eu não tenho a mínima ideia do que vou soltar no canal daqui uma hora, pra não ficar um modelo engessado”, afirmou.

Janones defendeu ainda que o conhecimento repassado à militância sobre o funcionamento dos algoritmos gerou uma mudança permanente no equilíbrio de forças no ambiente digital. De acordo com ele, o projeto continuará ativo independentemente dos resultados das urnas.