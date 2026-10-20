Após cinco dias de UTI, Roberta Roma deixa hospital

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A deputada federal Roberta Roma (PL) recebeu alta médica no final da tarde desta terça-feira, 20, do Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador, após permanecer internada por cinco dias. A liberação da parlamentar foi autorizada pela equipe composta pelos médicos Adriano Martins e Silvestre Sobrinho, após reavaliação clínica completa.

De acordo com o boletim divulgado pela unidade de saúde, a congressista apresentou uma evolução médica plenamente favorável ao longo da internação, sem o surgimento de novas dores no peito ou intercorrências.

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Roberta Roma vai dar sequência ao tratamento em caráter ambulatorial. A rotina vai incluir acompanhamento periódico com a mesma equipe médica, administração de fármacos, repouso e orientações para readequação do estilo de vida e condicionamento cardiopulmonar.

A parlamentar deixou o hospital acompanhada pelo marido, o ex-ministro João Roma, além de familiares e amigos.

Histórico recente

A trajetória de cuidados cardíacos da parlamentar começou em 26 de setembro, em meio aos compromissos da campanha eleitoral, quando sentiu os primeiros desconfortos torácicos. Atendida inicialmente na UPA do município de Cruz das Almas, foi transferida para a UTI do Cárdio Pulmonar, na capital.

Na oportunidade, os exames detectaram um coágulo em uma artéria coronária, resultando na implantação de um stent em 29 de setembro. A alta ocorreu no dia seguinte.

No entanto, na última quinta-feira, 15, a deputada retornou ao centro médico ao voltar a apresentar dores no peito. Submetida a uma nova bateria de exames, que incluiu um cateterismo, a equipe médica descartou a ocorrência de um segundo infarto e confirmou que o stent implantado no mês anterior permanece desobstruído e em pleno funcionamento.

O diagnóstico definitivo apontou um quadro de vasoespasmo coronariano — uma contração temporária e involuntária das paredes da artéria. Mantida sob medicação específica e monitoramento contínuo, a parlamentar apresentou melhora sustentada até a alta definitiva concedida ontem.