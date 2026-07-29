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COMUNICADO

Matriarca da família Bolsonaro anuncia candidatura à Câmara dos Deputados

Entrada na disputa foi comemorada publicamente pelo primogênito, Flávio Bolsonaro

Rodrigo Tardio
Por
Imagem ilustrativa da imagem Matriarca da família Bolsonaro anuncia candidatura à Câmara dos Deputados
Foto: Reprodução | Instagram
Eleições 2026

A ex-vereadora Rogéria Bolsonaro (PL-RJ) oficializou, nesta quarta-feira, 29, que vai concorrer a um assento na Câmara dos Deputados no pleito deste ano. O comunicado foi publicado nas redes sociais, confirmando a entrada direta na corrida parlamentar para representar o estado do Rio de Janeiro no Congresso Nacional.

Na postagem, a mãe do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), declarou ter assumido a tarefa de disputar a vaga legislativa e convocou os simpatizantes para a mobilização eleitoral.

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"Olá, pessoas queridas! Recebi hoje a missão de ser candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro! Vamos para a guerra com muita coragem e disposição", escreveu Rogéria.

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Um post compartilhado por Rogeria Bolsonaro (@rogeriabolsonaro)

No manifesto, a postulante alinhou-se ao ideário conservador, destacando pautas ligadas à proteção da família, à defesa da vida e às liberdades individuais. Entre os eixos de atuação prioritários para um eventual mandato, elencou ações nas áreas de segurança pública, estímulo ao emprego, transparência governamental e combate aos desvios éticos na administração pública. Ela concluiu a mensagem pedindo bênçãos espirituais para a jornada eleitoral.

Apoio na base familiar

A entrada de Rogéria na disputa foi comemorada publicamente pelo filho primogênito. Flávio Bolsonaro usou os próprios perfis digitais para respaldar a decisão da mãe, afirmando sentir orgulho e garantindo que ela exercerá um papel representativo para as famílias brasileiras em Brasília.

O senador ressaltou a trajetória pessoal da candidata e apontou que a presença dela nas urnas fortalece a bancada e o projeto político do grupo conservador na Câmara dos Deputados.

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Reconfiguração de estratégia

A decisão marca uma alteração no planejamento eleitoral da legenda no estado. Anteriormente, Rogéria era cotada para compor a vaga de primeira suplente na chapa de Márcio Canella (União-RJ) ao Senado. Contudo, a articulação foi revista para que ela concorresse de forma direta a um mandato na Câmara.

Matriarca da ala política da família, a ex-esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro também é mãe do vereador Carlos Bolsonaro e do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ela já ocupou uma cadeira na Câmara Municipal do Rio de Janeiro por dois mandatos e tentou regressar ao legislativo carioca em 2020, sem obter êxito.

A postulação de Rogéria consolida o peso do clã familiar nas urnas em 2026, somando-se ao projeto presidencial de Flávio Bolsonaro aprovado pelo Partido Liberal.

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Tags

Câmara dos Deputados eleições 2026 Ideário Conservador Política Familiar Rogéria Bolsonaro segurança pública

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