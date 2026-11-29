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A ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros, considerou legítima a mobilização popular pela indicação de uma mulher negra ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Em entrevista à Folha de S.Paulo, ela afirmou que a população tem direito de reivindicar maior representatividade nos espaços de poder, mas evitou classificar a escolha como uma obrigação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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“A população tem total direito de fazer a reivindicação. Assim como o ministério foi um pleito da população, a ocupação de cargos de liderança é legítima”, afirmou a ministra.

A declaração ocorre em meio à mobilização de movimentos sociais, entidades e setores políticos para que Lula indique uma mulher negra à vaga aberta no STF após a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

A Corte nunca teve uma ministra negra, e a escolha do próximo integrante tem provocado cobranças por maior diversidade na composição do tribunal.O nome favorito para a vaga é o de Edilene Lôbo, mulher negra e ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ministra destaca avanços nas políticas de igualdade racial

Durante a entrevista, Rachel também contestou a avaliação de que os avanços sociais do governo Lula foram tímidos. Segundo ela, a atual gestão ampliou investimentos e ações voltadas à redução das desigualdades e à inclusão da população negra.

“Quero discordar que os avanços foram tímidos. Nunca numa gestão pública se investiu tanto em políticas sociais”, afirmou.

A ministra citou programas como Pé-de-Meia, Gás do Povo e a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, além de iniciativas específicas de promoção da igualdade racial.