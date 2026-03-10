DETERMINAÇÃO
Moraes arquiva inquérito contra Elon Musk por falta de provas
Decisão atende pedido da PGR, que não encontrou indícios de crimes de obstrução à Justiça
Por Rodrigo Tardio
Siga o A TARDE no Google
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira, 10, o arquivamento do inquérito que investigava o bilionário Elon Musk, proprietário da rede social X (antigo Twitter). A investigação apurava supostos crimes de obstrução à Justiça, organização criminosa e incitação ao crime.
A decisão de Moraes ocorreu após o acolhimento de um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR). No documento, o procurador-geral Paulo Gonet afirmou que as investigações conduzidas pela Polícia Federal não identificaram "suporte fático" para uma denúncia criminal.
Leia Também:
De acordo com Gonet, não foram encontrados indícios de que a plataforma tenha resistido de forma deliberada ao cumprimento de ordens de desbloqueio de perfis considerados irregulares pelo STF e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Histórico
O inquérito havia sido instaurado em abril de 2024, por determinação do próprio ministro Moraes. Na ocasião, declarações de Musk na rede social sugeriam que o empresário poderia orientar seus representantes no Brasil a descumprir decisões judiciais e reativar contas investigadas por ataques às instituições democráticas.
Contudo, para a PGR, as hipóteses criminais levantadas inicialmente não encontraram "lastro probatório suficiente". Com o arquivamento, encerra-se a apuração sobre a conduta direta do empresário nesse episódio específico de suposta desobediência civil e interferência no sistema judiciário brasileiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes