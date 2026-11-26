POLÍTICA
Moraes autoriza baiana Débora do Batom a deixar prisão domiciliar
Saída será válida apenas para o próximo domingo, 29
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom, a comparecer à cantata de Natal do filho. A apresentação será realizada no próximo domingo, 29, em uma escola de Paulínia, no interior de São Paulo.
Na decisão, Alexandre de Moraes ressaltou que a autorização é válida somente para a data do evento e não dispensa Débora do cumprimento das demais medidas cautelares.
“Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do evento, em 29/11/2026, o que não dispensa a ré do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas”, declarou o ministro.
Leia Também:
Condenada pelos atos de 8 de janeiro
Débora foi condenada a 14 anos de prisão por participação na invasão das sedes dos Três Poderes, no dia 8 de Janeiro de 2023, e por pichar com batom a frase “Perdeu, mané” na estátua A Justiça, localizada em frente ao edifício-sede do STF.
Desde março de 2025, ela cumpre prisão domiciliar por ter filhos menores de idade. Débora é monitorada por tornozeleira eletrônica, não pode usar redes sociais nem manter contato com outros investigados.
Em outubro deste ano, Moraes autorizou a progressão da pena para o regime semiaberto. A decisão sobre a cantata estabelece que o descumprimento das medidas cautelares poderá levar ao retorno da ré ao presídio.
Cinco crimes cometidos
Débora foi condenada pelos seguintes crimes:
- tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito,
- golpe de Estado,
- associação criminosa armada,
- dano qualificado;
- deterioração de patrimônio tombado.
Em maio deste ano, Moraes suspendeu a aplicação da Lei da Dosimetria ao caso da cabeleireira até que o plenário do Supremo analise as ações que questionam a constitucionalidade da legislação, que prevê a redução das penas dos condenados pelos atos golpistas.