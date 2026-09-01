Moraes, Hugo Motta e Ciro Nogueira tiveram encontro na casa de Vorcaro

A quebra no sigilo das mensagens trocadas pelo ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, revelou que houve um encontro entre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. De acordo com a Polícia Federal (PF), eles se reuniram na casa do banqueiro, em março de 2025.

A informação consta em relatório da PF enviado ao ministro do STF, André Mendonça, que retirou o sigilo do caso nesta terça-feira, 1º. O encontro é citado em mensagens trocadas por Vorcaro e sua ex-namorada, Martha Graeff.

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O relatório também aponta que há indícios de ao menos seis encontros entre Vorcaro e Moraes entre novembro de 2024 e agosto de 2025. As conversas analisadas pelos investigadores mostram encontros em diferentes ocasiões e locais, alguns deles na residência do banqueiro.

Conversas revelam encontros

Em parte dos episódios, Vorcaro relata a interlocutores que estava com Moraes. Em outros, há elementos adicionais, como mensagens de funcionários anunciando a chegada do ministro e tratativas para combinar reuniões.

Primeiro encontro entre Moraes e Vorcaro teria ocorrido no dia 15 de novembro de 2024 - Foto: Reprodução

De acordo com a investigação, um dos encontros teria ocorrido em 19 de março de 2025. Naquela noite, um funcionário de Vorcaro em Brasília avisou ao banqueiro que o “Min Alexandre chegou” às 20h23, Vorcaro disse a Martha Graeff que estava com o ministro e, minutos depois, afirmou a um diretor do Banco Central que estava “com Moraes aqui”.

Já na madrugada do dia seguinte, Vorcaro afirmou que outras pessoas haviam chegado para falar com "Alexandre". Segundo a PF, o contexto indica que o encontro pode ter se estendido das 20h23 até pelo menos 0h32, por mais de quatro horas.

O relatório registra ainda um possível sétimo encontro, em 26 de maio de 2025. Na ocasião, Vorcaro disse a então namorada Martha Graeff que teria um encontro com “alexandre” e que estava marcando um jantar com as mulheres de Fábio Faria, ex-deputado e ex-ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro, e do ministro.