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Moraes se declara impedido em ação que envolve sua esposa

O processo foi encaminhado ao Supremo por envolver Davi Alcolumbre

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Moraes se declara impedido em ação que envolve sua esposa
Foto: Victor Piemonte/STF
Eleições 2026

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou-se impedido nesta segunda-feira, 21, de relatar uma ação que envolve sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. A decisão foi divulgada na noite desta segunda.

Moraes havia sido sorteado para a relatoria do processo, que solicita informações sobre registros de entrada e saída de pessoas no Senado Federal entre 2019 e 2026. Entre os nomes citados estão Viviane Barci e Daniel Vorcaro.

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Pedido foi apresentado por vereador

A ação foi apresentada pelo vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo).

Antes de chegar ao STF, ele havia solicitado ao Senado, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), registros relacionados às visitas. Os pedidos foram negados pela Casa.

O processo foi encaminhado ao Supremo por envolver o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil).

Com a declaração de impedimento, Moraes deixa a condução do caso, que deverá ter novo encaminhamento no tribunal.

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Alexande de Moraes Daniel Vorcaro Viviane Barci de Moraes

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