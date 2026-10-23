MP-BA investiga Prefeitura de Valença por empréstimo de R$ 25 milhões

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Um empréstimo de até R$ 25 milhões aprovado na última terça-feira, 20, pela Câmara Municipal de Valença, no baixo sul da Bahia, virou alvo de investigação do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O órgão apura se houve irregularidades na tramitação do projeto de lei que autoriza o prefeito Marcos Medrado (PV) a contratar o financiamento junto à Caixa Econômica Federal e se a operação atende às exigências legais.

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A investigação foi aberta pela 6ª Promotoria de Justiça de Valença na quinta-feira, 22, dois dias após a aprovação da proposta.

O Projeto de Lei nº 023/2026, enviado pela prefeitura, foi apreciado em duas sessões realizadas no mesmo dia.

Durante a tramitação, vereadores da oposição criticaram a falta de transparência sobre a destinação do dinheiro.

Câmara de Vereadores de Valença - Foto: Reprodução/Baixo Sul em Pauta

O que o Ministério Público vai investigar?

A investigação tem duas frentes principais:

Tramitação do projeto: verificar se a proposta cumpriu todas as etapas e exigências legais antes de ser aprovada pelos vereadores;

verificar se a proposta cumpriu todas as etapas e exigências legais antes de ser aprovada pelos vereadores; Condições do empréstimo: analisar se a prefeitura tem condições financeiras de assumir a dívida e se a operação respeita as regras fiscais aplicáveis aos municípios.

O MP-BA também vai analisar a regularidade das garantias oferecidas à Caixa.

Para assegurar o pagamento do empréstimo, o projeto prevê o uso de receitas do município como garantia, incluindo repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e valores arrecadados com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Para que servirá o empréstimo?

O financiamento está previsto no Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal que permite a estados e municípios obter recursos para obras e investimentos nessas áreas.

No caso de Valença, porém, o texto enviado à Câmara não especificou quais obras serão executadas nem quanto será destinado a cada intervenção.

A TARDE procurou a Prefeitura de Valença para obter informações sobre a finalidade do empréstimo e aguarda retorno.

Caixa ainda não liberou o crédito

Apesar da aprovação do projeto pela Câmara, os R$ 25 milhões ainda não foram liberados para a prefeitura.

Para que o dinheiro seja disponibilizado, a operação precisa passar pela análise da Caixa, cumprir os requisitos legais e fiscais e ter o contrato de financiamento formalizado.