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RESTRIÇÃO

OAB pede que Moraes libere contato de Flávio com Bolsonaro

Alegação é que veto a visitas viola prerrogativas profissionais

Rodrigo Tardio
Por
Contato direto entre ambos havia sido proibido por decisão recente do magistrado
Contato direto entre ambos havia sido proibido por decisão recente do magistrado - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) enviou ofício ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tenha garantido o direito de se comunicar com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O contato direto entre ambos havia sido proibido por decisão recente do magistrado.

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No documento, a OAB argumenta que o parlamentar não deve ser classificado apenas como familiar do ex-presidente, mas sim na condição de advogado constituído nos autos do processo.

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Prerrogativas

De acordo com a entidade, a restrição pessoal imposta pelo STF não pode impedir, de forma absoluta, o contato necessário para o exercício da defesa técnica.

"A possibilidade de comunicação pessoal e reservada entre o advogado e seu constituinte deve ser assegurada para finalidades estritamente profissionais, observadas as condições que Vossa Excelência considere adequadas", diz o texto assinado pela Ordem.

A entidade enfatizou que a manifestação não tem motivação política, mas decorre estritamente da missão institucional de defender as prerrogativas da advocacia quando formalmente provocada.

Em manifestação pública, Flávio Bolsonaro agradeceu a iniciativa da OAB para assegurar a interlocução com o ex-presidente na qualidade de seu defensor legal.

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Tags

Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro OAB prerrogativas da advocacia STF

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