A Polícia Federal (PF) informou não ter identificado registros de diálogo direto entre o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro durante a análise de dados extraídos do celular do empresário. A conclusão consta de um relatório que reúne menções ao magistrado encontradas no aparelho.

“Não foram identificados, durante as buscas realizadas por palavras-chave, registros que evidenciem diálogo direto entre os interlocutores Daniel Bueno Vorcaro e o Ministro André Mendonça, seja por meio de aplicativos de mensagens, seja por qualquer outro canal de comunicação observado”, diz o documento.

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Relatório foi divulgado por determinação de Fachin

Com 30 páginas, o relatório foi tornado público nesta sexta-feira, 20, por determinação de Edson Fachin, presidente da Corte. A divulgação ocorreu, segundo a CNN Brasil, após o próprio André Mendonça abrir mão do sigilo do documento, que contém citações ao seu nome.

As referências ao ministro encontradas no celular de Vorcaro já haviam sido divulgadas ao longo dos últimos meses. Segundo a PF, as menções aparecem em conversas do ex-banqueiro com diferentes interlocutores, entre eles advogados, parlamentares, jornalistas e outras pessoas ligadas ao setor financeiro e ao meio jurídico.

PF não descarta novas pesquisas

Entre os interlocutores identificados estão os advogados Ciro Soares e Marcus Vinicius, o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP), o jornalista Márcio Chaer, uma funcionária do Banco Master, o ex-diretor do Banco Central, Paulo Sergio Neves de Souza; o ex-procurador-geral de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior; e o empresário e ex-ministro, Fábio Faria.

Apesar de não ter encontrado registros de comunicação direta entre Mendonça e Vorcaro, a Polícia Federal ressaltou que a investigação não está necessariamente esgotada.

“Inobstante o resultado obtido, a presente diligência não pode ser considerada exaustiva, ficando a cargo da Autoridade Policial solicitar novas pesquisas, caso entenda necessário”, conclui o relatório.

PGR vai analisar documento

O material foi encaminhado ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, que deverá avaliar as informações junto à sua equipe. A partir da análise, a PGR poderá solicitar diligências adicionais, defender a abertura de um inquérito contra o ministro André Mendonça ou pedir o arquivamento do caso.

Relatório da PF cita jantar e terno de Vorcaro para André Mendonça

Um relatório da Polícia Federal (PF) identificou mensagens que mencionam um encontro entre o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. O documento também reúne conversas sobre um convite para jantar em homenagem ao magistrado e a confecção de um terno em uma alfaiataria de São Paulo.

Ao todo, os investigadores localizaram 382 menções aos termos “André Mendonça” e “Ministro André” nas conversas de WhatsApp do banqueiro. Apesar dos registros, o documento não apresenta diálogos diretos entre Mendonça e Vorcaro, nem aponta vantagens recebidas pelo ministro ou benefícios concedidos ao empresário.

