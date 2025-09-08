Silvio Humberto se defende de denúncia e acusa ativista de buscar likes

Vereador Silvio Humberto (PSB) - Foto: Antonio Queirós | CMS

O vereador Silvio Humberto (PSB) usou o púlpito da Câmara Municipal de Salvador (CMS) na tarde desta segunda-feira, 8, para se defender dasacusações do protetor de animais, Roberto Marinho.

“Alguém que ocupa esse plenário e nunca ataca um indivíduo. O meu debate sempre foi de ideias. [...]. Eu não sou uma pessoa de briga, eu sou pessoa de luta, de fazer luta política”, disse o socialista.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O edil foi alvo de uma denúncia por descumprimento de um acordo firmado durante o período de campanha eleitoral em 2024 feita pelo político com Marinho.

Na terça passada, o homem foi até a porta da Câmara de Salvador para cobrar o vereador, e disse que estava sendo ameaçado pelo motorista do edil.

“Hoje, estou dentro de uma prisão dentro de casa porque foi decretada a minha morte. [...] Estou sendo impedido de sair de casa para poder alimentar os meus animais de ruas, porque estou sendo ameaçado de morte”, disse Monteiro em suas redes sociais.

Em resposta, Humberto foi à delegacia e prestou uma queixa contra o homem. A ação foi comentada nesta tarde na tribuna da casa legislativa.

“Na última terça, fui atacado por um indivíduo, mas sou uma pessoa de propósitos, de princípios. O que fiz, não é uma arena, não é uma terra sem lei, fui à polícia e à justiça, é assim que se faz”, disse o vereador.

Por fim, o vereador reafirmou o compromisso do seu mandato com a causa animal e com a sociedade soteropolitana.

“Aqui está o meu respeito à causa animal porque eu acho que essas pessoas são abnegadas. [...]. Aproveito esse espaço para reafirmar o meu compromisso com a sociedade. [...]”, disse ele, seguido por aplausos dos presentes na galeria.

“As pessoas não tem causa e estão o tempo todo procurando likes, essa aprovação virtual. Não podemos ter essa posição onde as pessoas exterminam o diálogo”, acrescentou.

Solidariedade

A ação movida pelo vereador contou com apoio dos colegas de Parlamento. O vereador Claudio Tinoco (União Brasil), que preside a mesa nesta terça-feira, colocou a Procuradoria Municipal da casa à disposição para o mandato do socialista para resolver o caso.

“Vossa excelência sempre contou com o nosso total apoio, acima de tudo sobre a sua índole, sua forma de lidar com as pessoas e com a cidade. Conte com a Câmara”, disse Tinoco.

Já a líder da bancada de oposição, a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), prestou solidariedade ao edil. Ela foi seguida pela vereadora Marcelle Moraes (União Brasil) que criticou a atitude de Roberto Marinho.

"Verdadeiros sanguessugas que tentam se apropriar de pessoas e causas que usam de inverdades para tentar aparecer e tentam entrar na política de forma suja. [...]. Então, coloco a minha solidariedade ao vereador Silvio", afirmou.