Sistema ferry-boat terá reforço de nova embarcação até o fim do ano

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quarta-feira, 2, que o sistema ferry-boat deve ganhar, a partir de outubro ou, no máximo, "até o final do ano", uma nova embarcação.

Segundo ele, a chegada de um navio permitirá não apenas ampliar a capacidade do modal que faz o transporte de veículos e pessoas entre Salvador e a Ilha de Itaparica, como também dar margem maior para a manutenção da frota atual.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

“Estamos aguardando a chegada de um ferry maior", disse o governador em entrevista à Piatã FM. "No próximo mês, ainda até o final do ano, eu entregarei mais um ferry, inclusive com capacidade maior de transporte", acrescentou.

Gargalos do sistema

O gestor e candidato à reeleição ao Palácio de Ondina admitiu a complexidade da situação, especialmente em períodos de maior movimento, o que aponta a necessidade de administrar o fluxo em datas comemorativas como Semana Santa e Natal, quando a quantidade de pessoas aumenta significativamente.

Ponte Salvador-Itaparica

Ao comentar a situação do sistema, Jerônimo falou sobre a ponte Salvador-Itaparica e o impacto da estrutura na mobilidade do estado, que vai ligar a capital baiana aos municípios do baixo-sul e sul da Bahia.

"A ponte será o grande veículo, a grande ferramenta e instrumento de mobilidade, não só para quem é da ilha”, afirmou. "Essa semana nós estamos com três canteiros de obras e, dentro de alguns dias, nós teremos outro canteiro em São Joaquim, na Calçada", acrescentou.

Novo ferry-boat deve reduzir filas da travessia Salvador-Itaparica

Passageiros da travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica poderão contar nos próximos meses com a maior embarcação do sistema ferry-boat.

O novo ferry terá capacidade para 1.254 passageiros e 168 veículos, segundo informou o secretário de Infraestrutura (Seinfra), Saulo Pontes, nesta quarta-feira, 29.

“Em um sistema que recebe mais de 12.800 passageiros e mais de 2.400 veículos por dia, iremos ampliar a frota e trazer melhorias”, afirmou o titular da pasta.