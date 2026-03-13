Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CPMI DO INSS

STF analisa decisão que travou a quebra de sigilo do filho de Lula

Caso que mira Lulinha será julgado no plenário virtual da Corte

Ane Catarine

Por Ane Catarine

13/03/2026 - 8:06 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lulinha é o filho mais velho do presidente Lula
Lulinha é o filho mais velho do presidente Lula -

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a analisar nesta sexta-feira, 13, a decisão do ministro Flávio Dino que suspendeu as quebras de sigilo aprovadas pela CPMI do INSS, incluindo a do empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O caso será julgado no plenário virtual da Corte até o dia 20 de março. Nesse formato, os ministros registram os votos eletronicamente no sistema do tribunal, sem debate presencial.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A análise trata de uma liminar concedida por Dino no início do mês.

Na decisão, o ministro suspendeu medidas aprovadas em bloco pela CPMI que determinavam a quebra de sigilo bancário de pessoas citadas no caso de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas.

Qual foi o argumento do ministro?

Ao suspender as quebras de sigilo, Dino argumentou que a comissão parlamentar não poderia autorizar medidas invasivas de forma coletiva, sem análise individual de cada caso.

“Não sendo cabível o afastamento de direitos constitucionais ‘no atacado’, com votação ‘em globo’, sem análise fundamentada de cada caso, regular debate e deliberação motivada”, escreveu o ministro.

Leia Também:

Lulinha e Messias: entenda o racha na relação entre Alcolumbre e Lula
VAR no Senado? Otto Alencar ironiza votação contra Lulinha em CPMI
Na mira do STF, Lulinha ouve conselho do pai após decisão de Mendonça
CPI do INSS: Davi Alcolumbre pode anular quebra de sigilo de Lulinha

A decisão foi tomada após a CPMI aprovar, em 26 de fevereiro, 87 requerimentos de uma só vez, incluindo as quebras de sigilo de Roberta Luchsinger e de Lulinha.

A base do governo contestou a votação, mas o resultado foi mantido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Segundo Dino, o procedimento adotado pela comissão não atendeu às exigências constitucionais de fundamentação necessárias para medidas desse tipo.

Entenda o caso

O processo chegou ao STF por meio de um mandado de segurança apresentado pela empresária Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha. Na ação, ela questiona a decisão da CPMI que determinou a quebra de seus sigilos bancário e fiscal.

Embora o pedido seja individual, a decisão acabou impactando outros investigados. Agora, o plenário do STF decidirá se mantém ou derruba a liminar concedida por Flávio Dino.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CPMI do INSS Lulinha STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lulinha é o filho mais velho do presidente Lula
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Lulinha é o filho mais velho do presidente Lula
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Lulinha é o filho mais velho do presidente Lula
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Lulinha é o filho mais velho do presidente Lula
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x