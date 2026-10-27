Suposto voo que transportaria Flávio Bolsonaro para os EUA foi cancelado

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O suposto voo particular que transportaria o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aos Estados Unidos foi cancelado nesta terça-feira, 27, no Aeroporto Internacional Puerto Iguazú, na Argentina, por falta de um passageiro.

O voo cancelado poucas horas antes da decolagem, de acordo com os sites argentinos Infobae e Clarin. Ao todo, quatro passageiros embarcariam rumo à Miami nesta manhã.

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A lista com o nome dos viajantes não foi divulgada, até o momento. Especula-se que a aeronave seria da Baires Fly se destinava a Flávio Bolsonaro e sua família.

A aeronave bimotora Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, chegou ao aeroporto com três tripulantes a bordo à meia-noite, de acordo com o site Clarin, e tinha previsão de decolar novamente às 2h30 da manhã com destino aos Estados Unidos.

Mais tarde, foi revelado que, ao chegar, o voo para os Estados Unidos já havia sido cancelado pela companhia aérea.

Flávio Bolsonaro teria entrado a pé na Argentina, diz imprensa local

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado na disputa pela Presidência da República, teria entrado a pé na Argentina na noite de segunda-feira, 26, por uma trilha clandestina na região de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

A informação foi divulgada pelo portal argentino TN. Segundo o veículo, Flávio teria acessado a cidade de Puerto Iguazú, no país vizinho, por uma passagem irregular na fronteira.

Passaportes de Flávio Bolsonaro são cancelados pela Polícia Federal

Os passaportes comum e diplomático do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foram cancelados nesta terça-feira, 27, pela Polícia Federal (PF).

Até as 9h54, o congressista não havia apresentado os passaportes às autoridades federais, descumprindo o alinhamento prévio feito com a equipe de defesa.

Alexandre de Moraes determina entrega de passaportes de Flávio Bolsonaro

Candidato derrotado nas eleições presidenciais de domingo, 25, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que tem mandato parlamentar até fevereiro de 2027, terá que entregar seus passaportes para a Polícia Federal, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal (STF).

Em vídeo no Instagram, Flávio afirmou ter sido abordado na rua ao sair da casa do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após realizar uma visita ao patriarca do clã, com a intimação da PF.

“Hoje de manhã eu fui visitar o meu pai, como vocês sabem, ele está em prisão domiciliar. E quando eu tava saindo, a Polícia Federal do Lula tava na porta da casa dele e no meio da rua eu fui intimado a entregar os meus passaportes e também tô proibido de deixar o país. A decisão do Alexandre de Moraes se baseou numa fala do Eduardo de 23 de outubro que eu deveria deixar o país se eu perdesse a eleição”, completou o ainda senador.

A decisão de Moraes é baseada no processo que investiga Flávio e o advogado Willer Tomaz por um esquema de lavagem de dinheiro.