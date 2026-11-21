Siga o A TARDE no Google

O candidato a vice na chapa derrotada nas eleições ao governo da Bahia deste ano, Zé Cocá (PP), pode retornar à Prefeitura de Jequié após quase oito meses — eleito pela primeira vez em 2020, garantiu um novo mandato em 2024, mas deixou o posto em abril deste ano.

Ele recebeu o convite do atual chefe do Executivo municipal, Flávio Santana (União), sobrinho do pepista, para assumir a Secretaria Municipal de Governo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Cocá, no entanto, ainda não decidiu se vai aceitar o convite. Apesar disso, tem atuado como conselheiro da atual gestão, que vai até 2028.

Dança das cadeiras em Jequié

Caso aceite o desafio, Cocá substituiria Matheus Silva dos Anjos, que passa a ocupar a Secretaria de Administração, no lugar de Alexandra Souza Silva.

Esta, por sua vez, conforme o Jequié Repórter, teve o nome encaminhado à análise a aprovação da Câmara de Vereadores para assumir a presidência do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Jequié (IPREJ).

Primeira-dama de Jequié "caiu" após polêmica

As primeiras mudanças ocorreram já em outubro, após as eleições: a primeira-dama do município, Mariana Vaz Lemos de Freitas, foi exonerada da Secretaria Municipal de Saúde, após o episódio em que direcionou críticas e ofensas aos apoiadores de Lula (PT) após a reeleição do petista para o quarto mandato na Presidência da República.