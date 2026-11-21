INTERIOR
Zé Cocá pode voltar à Prefeitura de Jequié após derrota nas eleições
Pepista foi gestor do município entre 2020 e 2026
O candidato a vice na chapa derrotada nas eleições ao governo da Bahia deste ano, Zé Cocá (PP), pode retornar à Prefeitura de Jequié após quase oito meses — eleito pela primeira vez em 2020, garantiu um novo mandato em 2024, mas deixou o posto em abril deste ano.
Ele recebeu o convite do atual chefe do Executivo municipal, Flávio Santana (União), sobrinho do pepista, para assumir a Secretaria Municipal de Governo.
Cocá, no entanto, ainda não decidiu se vai aceitar o convite. Apesar disso, tem atuado como conselheiro da atual gestão, que vai até 2028.
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Caso aceite o desafio, Cocá substituiria Matheus Silva dos Anjos, que passa a ocupar a Secretaria de Administração, no lugar de Alexandra Souza Silva.
Esta, por sua vez, conforme o Jequié Repórter, teve o nome encaminhado à análise a aprovação da Câmara de Vereadores para assumir a presidência do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Jequié (IPREJ).
Primeira-dama de Jequié "caiu" após polêmica
As primeiras mudanças ocorreram já em outubro, após as eleições: a primeira-dama do município, Mariana Vaz Lemos de Freitas, foi exonerada da Secretaria Municipal de Saúde, após o episódio em que direcionou críticas e ofensas aos apoiadores de Lula (PT) após a reeleição do petista para o quarto mandato na Presidência da República.