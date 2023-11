Municípios investem em urbanização e requalificação | A TARDE

Posicionada entre os dez destinos brasileiros mais procurados em 2023 na plataforma on-line Airbnb, Camaçari vive crescimento turístico calcado nos investimentos da gestão municipal de mais de R$ 100 milhões em obras de infraestrutura, de acordo com a Secretaria de Turismo (Setur) do município. Para fomentar a atividade turística, a administração pública vem realizando um trabalho de requalificação e urbanização dos principais acessos às localidades; restaurações de mercados municipais; reformas de campos e praças públicas; e construções de passeios.

A expectativa da Setur de Camaçari é um aumento de cerca de 25% de turistas em relação ao verão 2022-2023, o que vale dizer que são esperados 800 mil visitantes, em média, nesta alta temporada. “Camaçari é um município com um grande potencial turístico, que atrai uma grande quantidade de pessoas, principalmente para a região da costa, onde está concentrada 42 km de praias. Com isso, esperamos um verão pujante, com um aumento considerável de visitantes em toda a nossa cidade. Um verão onde teremos uma população flutuante muito grande, que chega a representar o dobro da nossa população da costa”, afirma a secretária Cristiane Bacelar.



O investimento da Prefeitura de Camaçari na costa, afirma a gestora, está sendo feito em localidades importantes e que são obras que ampliarão ainda mais o potencial turístico. “Estão sendo feitas intervenções estruturantes como a requalificação e urbanização de Guarajuba, Itacimirim e Barra do Jacuípe, além dos novos mercados de Barra do Pojuca e Monte Gordo. Essas novas obras, somadas a todas as outras estruturantes executadas nos últimos dois anos, atrairão os holofotes para a nossa cidade e permitirá que entremos para a vitrine das principais operadoras da Bahia e do Brasil”, considera.



Ainda de acordo com a secretária, a atual administração tem apoiado o crescimento hoteleiro local como forma de incrementar o turismo da região. “Possuímos, em Camaçari, um projeto de lei que se chama Invista Camaçari, o qual possui um pacote de benefícios para empresas que desejam investir no município, principalmente no setor turístico, e isso favorece todo e qualquer tipo de empreendimento do setor”, relata. A Costa de Camaçari, atualmente, possui cinco mil leitos, distribuídos em 62 pousadas e hostels e dois hotéis, um em Busca Vida e o outro em Guarajuba, “sendo que este último realiza um projeto de ampliação das suas estruturas para aumenta a oferta de leitos, fortalecendo e ampliando ainda mais nossa capacidade de atender os turistas”.



Atrativos



Na Orla de Camaçari, o visitante pode desfrutar de diversos atrativos e vivenciar experiências para todos os gostos. Em Abrantes, por exemplo, o turista pode se deparar com uma grande riqueza história e cultural. “A localidade tem uma das igrejas mais antigas do país, além de uma zona rural magnífica com comunidade quilombola de Cordoaria e uma fazenda de criação com produção de queijo de cabra tipo exportação”, observa Cristiane Bacelar. Ao lado está Jauá, que teve a Praça do Papagaio requalificada e dispõe de praia com piscina natural. Um dos locais mais conhecidos da região, Arembepe oferece uma vila de pescadores “altamente pitoresca e detentora da única Aldeia Hippie ainda habitada do mundo, um dos maiores produtos turísticos do Brasil, além de uma instalação do Projeto Tamar”.



Outra opção de passeio é Barra do Jacuípe, um lugar propício para apreciar o encontro do rio com o mar e um espetáculo do pôr do sol. Outra praia muito conhecida é Guarajuba, que oferece uma boa gastronomia e possui o certificado de Bandeira Azul. Já Itacimirim é um dos pontos de prática de esportes náuticos. Na localidade, o encontro do rio com o mar também pode ser apreciado, bem como tomar banho de mar nessa praia que tem igualmente o título de Bandeira Azul. Camaçari oferece, ainda, o turismo de aventura, por meio do qual as pessoas conhecem localidades rurais de Monte Gordo e Barra do Pojuca. “São tantos atrativos que fica difícil dizer quais as mais badaladas, só posso dizer que temos atração, diversão e praias para todos os gostos, do rústico ao luxo”, enaltece a gestora.

Leia Mais:

>> Atrativos da costa baiana incluem história e cultura

>> Comunidade atua para aliar crescimento e turismo sustentável



>> Infraestrutura do setor hoteleiro é destaque na Costa dos Coqueiros

Diálogo

Dentro das discussões do plano de ação para o verão 2023-2024 na Costa de Camaçari, secretários municipais se reuniram, no início de novembro, na sede da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STT), visando estabelecer um diálogo com comerciantes e representantes locais das áreas costeiras para assegurar que a temporada de veraneio no município seja caracterizada pela organização, hospitalidade e segurança. Durante o encontro, também foram discutidas questões ligadas à organização e higienização das praias; transporte coletivo; medidas de combate à poluição sonora; aprimoramento e conservação das vias urbanas; definição de horário de carga e descarga; e estratégias voltadas para o crescimento da economia local, além de outros fatores que influenciam as potencialidades de atração turística e cultural nas localidades de Jauá, Arembepe, Barra do Jacuípe, Barra do Pojuca, Guarajuba, Monte Gordo e Itacimirim.



Na ocasião, ficou estabelecido que serão conduzidas operações conjuntas com a 6ª Companhia do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), com o objetivo de firmar regulamentos referentes ao estacionamento; coibir a presença de paredões automotivos; e combater o transporte clandestino. “Os desafios que enfrentamos são significativos, mas tenho plena confiança de que, até a chegada do verão, nossa região costeira estará consideravelmente mais organizada. Estamos comprometidos em tornar nossas praias e comunidades locais destinos de excelência para todos os turistas e nativos e estamos trabalhando incansavelmente para alcançar esse objetivo”, disse, na reunião, o diretor-superintendente da STT e mediador da discussão, Helder Almeida.

Leia também:



>> Litoral Norte: região é cada vez mais cobiçada para moradia



>> “Esperamos aumento de 25% na receita”, projeta Elinaldo Araújo



>> Litoral Norte representa mais de 12% do turismo do estado



>> Camaçari investe em urbanização e requalificação